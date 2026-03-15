Григорий Лепс не знал, что стал звездой социальной сети Threads

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

У артиста нет времени на ведение аккаунтов в соцсетях.

Народный артист России Григорий Лепс не знал, что он стал звездой социальной сети Threads*. Об этом исполнитель хита «Рюмка водки на столе» заявил в беседе с журналистами на церемонии вручения национальной музыкальной премии «Виктория». Видео публикует 5-tv.ru.

Аккаунт звезды в соцсети довольно активно ведется и имеет 106 тысяч подписчиков. На странице регулярно появляются ролики и фотографии с артистом, однако, по словам Лепса, он к этому не имеет отношения. Страницу ведет человек из команды Григория.

«Где, простите? <…> Нет, ничего не пишу <…> Отписывайтесь немедленно!» — сказал певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что разрыв отношений с 20-летней Авророй Кибой не стал для 63-летнего Лепса поводом для уныния. Он убежден, что в этой ситуации потеряли именно его. певец также коснулся темы возможного воссоединения с бывшей возлюбленной, отметив, что не может предсказывать будущее.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны