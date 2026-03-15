Слава простила мужу измены после 20 лет гражданского брака

Певица призналась, что они с Анатолием Данилицким до сих пор «душой вместе», хотя живут раздельно после расставания в мае прошлого года.

Певица Слава (Анастасия Сланевская. — Прим. ред.) заявила, что простила бывшего гражданского мужа Анатолия Данилицкого, с которым разошлась в мае 2025 года после 20 лет отношений. Об этом артистка сообщила на шоу Артема Сорокина «До звезды».

В интервью артистка сменила гнев на милость и тепло отозвалась о бизнесмене, несмотря на его измены, о которых она не раз рассказывала поклонникам.

«Мужчина у меня старый, но все равно любимый. Конечно, мы сейчас не вместе — он в квартире, я в старом доме, — но душой вместе», — поделилась Слава.

Она призналась, что сильно страдала после разрыва, лила слезы на камеру и ругала Данилицкого за неверность, длившуюся, по ее словам, все два десятилетия. Однако любовь, как выяснилось, никуда не ушла. Сама певица когда-то увела его из семьи, рассчитывая в первую очередь на финансовую поддержку, и тогда даже не думала о законном браке.

Сейчас артистка ведет насыщенную жизнь: клубы, мужчины, секс.

«Мне нужно, чтоб не злиться на сцене», — объяснила она.

В ближайших планах Славы — взять паузу в карьере на один — три года. Она хочет доработать текущий тур, заняться перестройкой старого дома и посвятить время внуку.

Недавно концерт певицы в Пензе сорвался из-за пьяных провокаторш, вышедших на сцену. Слава намерена подать в суд на виновниц инцидента, а Анна Семенович уже выступила в защиту подруги.

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая Ксения Бородина, напротив, не поддерживает теплые отношения с бывшими мужьями.

