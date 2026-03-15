Погром в офисе компартии: на Кубе вспыхнул бунт из-за энергетического кризиса

Фото: www.globallookpress.com/David Mbiyu

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Силовики задержали пятерых демонстрантов.

Протестующие против энергетического кризиса на Кубе ворвались в здание партийного офиса в городе Морон, разбили стекла и забросали камнями фасад здания. Об этом сообщило Associated Press.

Также разгоряченные бунтовщики вынесли из приемной офиса мебель и устроили из нее импровизированный костер посреди улицы. Силовики задержали пятерых демонстрантов, уточнило агентство.

Ранее власти Кубы начали переговоры с Соединенными Штатами Америки, чтобы решить проблему энергетического кризиса. Президент Диас-Канель подчеркнул, что Гавана готова к диалогу, однако потребует взаимного уважения к своему суверенитету и национальным интересам.

Ранее ситуация в республике обострилась после потери поставок энергоресурсов из Венесуэлы, где американские войска в ходе десантной операции выкрали главу государства Николаса Мадуро. Еще одним ударом по кубинской экономике стали введенные Штатами санкции и морская блокада. Вот уже три месяца в страну не поступает топливо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.