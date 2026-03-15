Трамп: Зеленский — последний человек, от которого США нужна помощь с Ираном
Фото: Reuters/Abdul Saboor
Президент США ответил на вопросы NBC News.
Президент США Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский — последний человек, от которого США нужна помощь в защите от иранских дронов.
«Нам не нужна помощь», — сказал он. — «Последний человек, от которого нам нужна помощь — это Зеленский».
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство.
МИД России осудил действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса.
