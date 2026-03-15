Выбирали лучших певца и певицу: как прошло вручение музыкальной премии «Виктория»

Дима Билан и Ани Лорак получили премию «Виктория-2026» как певец и певица года

Красная ковровая дорожка, золотые статуэтки и признание, за которыми стоят жизни, положенные на алтарь искусства. Таким увидел в этот вечер свой успех Дима Билан.

В Москве на сцене «Live Арены» 14 марта состоялась XI церемония вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория». Звезды отечественной сцены и их поклонники узнали имена самых популярных исполнителей. Награждение прошло в 13 номинациях — выбирали лучших певца и певицу, ими стали Дима Билан и Ани Лорак, поп- и рок-группу, поэта и композитора, хип-хоп исполнителя, главные песни, клип и концерт года. Кроме того, вручалась особенная премия — «За вклад в развитие популярной музыки».

На красную ковровую дорожку гордо вышел фолк-коллектив из Уфы Ay Yola — Адель Шайхитдинова, ее отец Руслан Шайхитдинов и Ринат Рамазанов. Команда стала настоящим прорывом 2025 года после релиза мегапопулярного трека Homay, на премии она была представлена сразу в трех номинациях — «Поп-группа года», «Музыкальное видео года» и «Песня года». Музыканты соответствовали дресс-коду black tie, но традиционно дополнили образы деталями национальных костюмов.

Певица Севиль Велиева, выступающая под псевдонимом Seville и поющая в группе Artik & Asti состязалась с Ay Yola за победу в номинации «Песня года», а также была номинирована в категории «Танцевальный хит года» за совместный с Джиганом и Niletto хит «Худи». Мероприятие также посетили Алсу, Жасмин (Сара Манахимова. — Прим. ред.), Юлианна Караулова, музыканты группы A’Studio, Григорий Лепс, Люся Чеботина, Яна Рудковская, Дмитрий Дибров с новой спутницей, нутрициологом Екатериной Гусевой, композитор Игорь Крутой и другие.

Победители премии «Виктория» в 2026 году

В экспертный совет премии «Виктория-2026» вошли представители ключевых направлений музыкальной индустрии: артисты, композиторы, авторы, продюсеры, топ-менеджеры лейблов и медиахолдингов. В их числе президент Фонда поддержки отечественной музыки и Российской национальной музыкальной премии «Виктория» Юрий Костин, композитор, народный артист РФ Игорь Крутой, певец и народный артист Николай Басков, лидер группы «Рондо» Александр Иванов, рэп-исполнитель Александр Степанов (ST).

Ведущими вечера стали Олеся Судзиловская и Николай Басков, в ходе церемонии на сцене с номерами выступали Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Алсу и Егор Крид, который победил в номинации «Хип-хоп-исполнитель года». В конкурсе он был представлен дважды — с песней Malo и треком «Завтра», совместным с рэпером Василием Вакуленко (Баста. — Прим. ред.).

Песня «Горький дождь» сделала заслуженного артиста РФ Диму Билана певцом года. Он обошел Ваню Дмитриенко, Сергея Лазарева, Владимира Преснякова-младшего и Леонида Агутина. Клип на эту композицию принес Билану еще одну статуэтку в номинации «Музыкальное видео года». На сцене исполнитель поблагодарил коллег и наставников и подчеркнул, что ради искусства все они тяжело трудятся по 22-23 часа в сутки и «кладут жизнь на свое дело».

Победительницей в аналогичной женской номинации стала Ани Лорак с композицией «Мужчина мой». Почетную награду ей вручил друг, наставник и бывший продюсер, а также один из главных фанатов и вдохновителей Филипп Киркоров. Поэтом года назвали Микаила Гурциева, в послужном списке которого хиты Михаила Шуфутинского, Александра Маршала, Наташи Королевой, Ларисы Долиной, Аллы Пугачевой, Зары и других звезд, а главным композитором — Максима Фадеева.

Такие разные хиты 2025-го года все еще возглавляют рейтинги 2026-го

Агутин не был выбран лучшим исполнителем, зато получил «Викторию» за самый запоминающийся концерт года — в 2025-го он собрал в «Лужниках» 80 тысяч поклонников. Лучшим танцевальным хитом года жюри назвали трек «Худи» Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн. — Прим. ред.), Seville и Niletto «Худи». В номинации «Городской романс» победили Григорий Лепс и Леша Свик (Алексей Норкитович. — Прим. ред.) с песней «Дайте надежду».

Лучшей рок-группой (сольного рок-исполнителя на этот раз не назвали) стал коллектив «Бонд с кнопкой», который прославился благодаря щемяще-ностальгическому хиту «Кухни» и с тех пор значительно пополнивший репертуар. Лучшей поп-группой стала Ay Yola, а ставшая уже легендарной группа «Руки Вверх!» получила премию «Виктория» в спецноминации «За вклад в развитие популярной музыки».

