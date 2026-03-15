FIA отменила этапы «Формулы-1» в Бахрейне и Саудовской Аравии

Также отменен футбольный матч в Катаре за титул «Финалиссимы».

Из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке этапы «Формулы-1» в Бахрейне и Саудовской Аравии отменены, указано в пресс-релизе организаторов.

Кроме того, футбольный матч за титул «Финалиссимы» между сборными Испании и Аргентины, действующими чемпионами Европы и Южной Америки, также отменен в Катаре, сообщает El Chiringuito.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о масштабной военной операции против Ирана. В результате ударов среди высокопоставленных представителей иранского руководства были зафиксированы жертвы, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи и главу Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР объявил о начале военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе операции были нанесены удары по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах региона, а также по объектам на территории Израиля. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.

