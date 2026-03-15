Звезды по-русски: как новый закон о защите языка изменит российскую эстраду

Уходит эпоха. «Иванушки» больше не «Интернешнл». Культовая группа меняет название по воле своего продюсера. Пардон, художественного руководителя.

Игорь Матвиенко объяснил такие лингвистические перемены реакцией на закон «О защите русского языка от заимствований», который вступил в силу первого марта. Он подразумевает штрафы за чрезмерное использование иностранных слов в публичном пространстве.

Не знаю, насколько Матвиенко был серьезен или это у него такая форма сатиры, но торговый знак «Иванушки» без всякого «Интернешнл» был зарегистрирован им еще в 1996 году. Так что, можно сказать, вернулись к истокам.

Российские артисты — особенно в поп-, рэп- и электронной музыке — действительно падки на латиницу в псевдонимах и названиях проектов. В 1990 года считалось модным выглядеть «как иностранец». Это создавало ощущение причастности к глобальной поп-культуре, а не только к локальному шоу-бизнесу. В нулевые англопсевдонимы считались перспективными — появилась идея экспорта наших песен. Потому и Пугачеву на «Евровидение» отправили. После распространения интернета «латинизация» эстрады стала тотальной.

Итог — пожалуйста: вот список самых популярных в России композиций, по мнению российского поисковика. И процентов 80 названий — не на русском. Тот же продюсер Игорь Матвиенко, опять же полушутя-полувсерьез, предложил штрафовать таких англофилов. Заставляет задуматься. Корреспондент «Известий» Артем Яковенко так и сделал.

Мероприятие вроде праздничное, с ковровой дорожкой, а лица недовольные.

«На самом деле, я считаю, это глупо. Уже просто не знаю, что запретить, не знаю даже, что сделать», — сказала певица Виктория Кортункова (MONOVIKA).

Это — современная и модная певица из тик-тока. Ее зовут Моновика. Теперь, видимо, будет единственная Вика с русифицированным псевдонимом. В конце концов, даже «Иванушки» больше не «Интернешенл».

И если молодежь из тик-тока страдает, то старая школа вспоминает Пушкина. Французский он знал, но никто не называл его ПушкИн.

«Давайте уже так, живем в России и будем поддерживать свою страну нашими российскими буковками. Так, стираем все свои надписи и идите все в ***. По-русски говорю, не по-английски», — заявил певец Шура.

Закон касается коммерческой деятельности: в частности, рекламы на афишах, баннерах и вывесках. Иностранные слова на них допускаются только при наличии русского дубляжа. Текст не может быть мельче, светлее или тоньше. А размер, цвет и начертание должны быть идентичны оригиналу.

Это же правило касается соцсетей. Но менять свой ник или под каждым постом дублировать его на кириллице не обязательно. Хотя все равно у каждой знаменитости появятся моменты, когда им все-таки придется воспользоваться русским языком.

«Если он это сделает как рекламную интеграцию, что я вот такой-то, такой-то, у меня совместный концерт с таким-то, таким-то. В таком случае это будет реклама, интеграция. Вот в таком случае как раз нужно будет менять ник на кириллицу. И первому блогеру, и второму», — объясняет юрист Алексей Гридасов.

Другими словами, если зарабатываешь на личном бренде деньги, или пиши по-русски, или плати штраф. От пятидесяти до двухсот тысяч для физлиц и до полумиллиона для бизнеса. Если певцы хотят чилить в отпуске, то писать надо: «отдыхать».

«У нас и так не очень удачное название, но так просто исторически сложилось. Но мы десятки лет потратили, чтобы под это не очень удачное название подложить удачную музыку», — сказали солисты группы Filatov& Karas Дмитрий Филатов и Алексей Осокин.

Защитники модной латиницы утверждают, что так их легче искать на интернет-платформах. В том же тик-токе или в музыкальных стримингах.

«В целом для того, чтобы, ну, скажем так, продвигаться где-то за рубежом, не обязательно называть каким-то английским словом свою группу, просто потому, что сейчас правят музыкальным бизнесом стриминги, а они работают совершенно точно не от названия, а скорее от вкусов слушателей», — отмечает музыкальный критик Евгений Бабичев.

Вторая объективная причина писать по-английски — попытка поймать новую, западную аудиторию. Продюсер «Рефлекса» Вячеслав Тюрин пытался привезти в Европу и Америку десятки российских звезд. Иногда получалось, но чаще не очень.

«Сейчас на Западе человек вводит латиницей „Рефлекс“, и он видит русскоязычный поп-проект. Ну круто же. Вот для этого мы это сделали. Вот так надо продвигать страну, как бы вот всем показать крутую музыку. Ну правда, музыка должна быть крутая, как у нас», — заметил продюсер группы Reflex Вячеслав Тюрин.

И так было даже в СССР. У коллекционеров сохранились пластинки с английскими названиями, например, Цоя. Массово на пластинках латиница начала появляться еще в 1990 года когда всему миру было интересно все советское. Наши музыканты поняли, что с помощью зарубежного слушателя можно расширить количество поклонников. Например, группа «Красная площадь». На лицевой стороне сразу три названия — на кириллице, на латинице и транслитерация.

Потом они все больше смотрели на Запад. Одни добавляли в имя только S как доллар, как певица Максим. Другие полностью переходили на английский.

Но сегодня на Западе их не то чтобы ждут. Вот самая популярная музыкальная платформа в мире — Spotify. И за последние несколько лет не было ни одного российского музыканта, кто вошел бы в топ-десять прослушиваний на планете.

«Ну, опять-таки, отголоски моды в то время, да еще мы тоже это захватили», — сказала солистка группы «Инфинити» Татьяна Бондаренко.

«Вопрос заключается в том, что изначально, когда мы взяли на себя такую миссию называться латинскими буквами, американизировались и англицизм стал во главе всего музыкального», — отметил продюсер Иосиф Пригожин.

Если посмотреть на современных музыкантов, англицизмами в большей степени страдают рэперы. Макар, Элджей, Мияги и прочие непонятные слова — такой вот тренд в этой сфере.

Возможно, принятие закона о защите русского языка сможет им помочь, считают оптимистично-патриотичные исполнители. Тренды меняются, и об этом стоит задуматься.

«Кириллица же достаточно такая сейчас актуальная и модная. Поэтому я бы не стеснялся и провел ребрендинг и написал бы на русском. И лишний инфоповод», — заметил солист группы «25\17» Антон Завьялов.

У тех артистов, кто успел зарегистрировать свое музыкальное имя как товарный знак до вступления закона в силу, ничего не поменяется. Пока не истечет регистрация, они могут продолжать пользоваться латиницей. Впрочем, в сегодняшней повестке это тоже маркер. Можно на каждом углу о своем патриотизме, но буквы, написанные на афише, скажут больше.

