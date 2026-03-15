Кравцов прямо назвал искусственный интеллект одним из ключевых вызовов.

Чем или кем будет искусственный интеллект для наших детей? Задуматься об этом пора уже сейчас.

На этой неделе министр просвещения Кравцов обсудил с президентом стратегию развития образования до 2036 года, а в перспективе — и до 2040 года. Единые программы, единые учебники, единые стандарты — ребенок на Камчатке и в Москве должен получать одинаковый фундамент знаний. В идеале.

Доля отстающих школьников сократилась с 25 до 15 процентов. Конкурс в педагогические вузы — 12 человек на место. В отчете все гладко. Не растерять за цифрами самих учителей — вот на что обратил внимание президент.

«Надо продолжать эту работу — по повышению уровня престижа работы преподавателей, причем и в школах, и в средних, в высших учебных заведениях, но в школах в первую очередь», — призвал президент России Владимир Путин.

«Такую работу ведем, и есть результаты. Понятно, что есть проблемы. Мы создали совет по защите чести и достоинства педагогов и разослали инструкции в регионы, в том числе по работе с агрессивными школьниками», — ответил Кравцов.

А дальше прозвучало самое интересное. Кравцов прямо назвал искусственный интеллект одним из ключевых вызовов. Не возможностью, не инструментом — именно вызовом. Наравне с миграционной политикой и деструктивным контентом. Это не стилистика — это политический сигнал: ИИ влияет на весь процесс образования. По сути, школа теряет монополию на знания.

ИИ уже сейчас объяснит теорему Пифагора лучше среднего учителя, напишет сочинение за школьника и проверит контрольную за секунды. От того, как министерство ответит на этот вызов, зависит образование целого поколения. Может, ИИ станет дополнением к школьной программе — инструментом, как те, что внедряются даже в самые консервативные сферы. Например, в государственный аудит.

Председатель Счетной палаты отчитался перед Советом Федерации: 653 миллиарда рублей сэкономлено за прошлый год — рекорд за всю историю ведомства. Показатель 2024 года улучшен в 4,4 раза, 2023-го — в 12,3 раза.

Как? Благодаря цифровизации и риск-ориентированному подходу. Фактически алгоритм говорит ревизору, куда смотреть. К 2030 году ведомство планирует внедрить ИИ во все основные рабочие процессы.

«Счетная палата не просто фиксирует недостатки, мы предлагаем конкретные решения. Практически каждая проверка заканчивается рекомендациями ведомства, и мы видим, что объекты контроля стали намного активнее на них реагировать», — сказал председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

