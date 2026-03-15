«Голубиная почта» и стационарные телефоны: как Москва учится жить без интернета

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Казалось, «Крокус» мог многих отрезвить. Но нет. 11 марта ФСБ задержала жителя Владимирской области — сам вышел на украинские спецслужбы, готовил теракты с помощью дронов, даже успел потренироваться в лесу. Работал на территории Москвы, Владимирской и Ивановской областей.

13 марта — еще двое: собирали сведения о военных объектах в Подмосковье, Тверской и Тульской областях. Для последующих ударов, очевидно.

Вот контекст, в котором живет сейчас столица. Поэтому, когда начались перебои с мобильным интернетом, вопроса «почему?» не возникло. Был другой вопрос: почему так внезапно все отключили? Даже при массовых налетах беспилотников успевали предупредить.

Сейчас просто отключили. Вернее, Москва превратилась в зебру: тут ловит, на соседней улице уже нет, потом снова ловит. Притом, что это самый оцифрованный город страны. И дело не только в удобстве: некоторые сервисы чисто физически не могут работать без сети. За неделю город как-то адаптировался — вспомнили про стационарные телефоны, печатные карты и, прости господи, пейджеры.

Но как жить в современном мегаполисе без интернета — увидел корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Ищут прохожие, ищут водители. В России массово блокируют интернет. Кое-где нет и связи. Блуждающие по городу люди — тоже теперь история привычная. В Москве на этой неделе жалобы на отсутствие связи и мобильного интернета поступали из десятков районов. Такси было не вызвать, приложения не работали. Водители не видели заказы, а геолокация и навигатор уводили куда угодно.

Даже попасть в театр без интернета оказалось проблематично: МХАТ, Малый театр, театр Вахтангова попросили гостей распечатывать билеты заранее. Показать «квиз-код» в телефоне не удавалось, спектакли задерживались.

При этом причины отключений глобальной сети понятны. Это меры против атак киевского режима.

«Понимаете, разведка тоже работает, работает там кибер, то есть там разведка, которая какие-то получает данные, и, соответственно, из-за этого для того, чтобы защитить граждан, начали отключать особо чувствительных объектах», — сказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

То, что для Москвы шок, во многих регионах реальность уже несколько месяцев. Сергею Балановскому из Ставропольского края, где связь глушат не первый месяц, например, пришлось во время блокировки мобильных сетей самостоятельно спасать соседку с сердечным приступом. Дозвониться до экстренных служб удалось только через несколько часов, чтобы уже постфактум получить ценные советы. Видимо, на будущее.

«Они мне ответили, что даже через телефон без сим-карты можно позвонить и 103, и 112. И должно все работать. Я им отвечаю, что ничего не работает. До смешного дошло. Они мне говорят: Найдите проводной телефон», — отметил мужчина.

По данным на ноябрь 2025 года в России зарегистрировано восемь и шесть миллионов точек подключения стационарных телефонов. Из них меньше шести с половиной миллионов: домашние, чуть больше двух — на рабочих местах. В масштабах страны: капля в море.

Уровень цифровизации, которым так гордились и без которых мы не представляли свою жизнь, сделали нас заложниками. К вынужденным отключениям гражданские ведомства оказались не готовы.

«Это говорит о том, что в целом не построена работа грамотно, достаточно, как должно было быть, и тестирование, по сути дела, провалилось. То есть вызвало огромное количество недовольства граждан, очень много было потерь из-за того, что нельзя было совершать какие-то операции и так далее», — рассказал эксперт по кибербезопасности Владимир Белый.

Отключения ударили по бизнесу. Клиенты не могут оплатить покупку. А если и удается, то деньги не доходят. То же самое с парковкой. По предварительным подсчетам, Москва за пять дней массового отключения мобильного интернета потеряла от трех до пяти миллиардов рублей. Хотя выход для них вроде как есть.

«Мы считаем, что любой российский сервис, который легально работает в нашей стране, имеет российский адрес, не имеет доступа со стороны зарубежных стран, ВПН и прочего, вполне может работать на нашем рынке, продолжать оказывать услуги, может быть включен в белый список, для того чтобы не создавалось перекосов в конкуренции», — предложил президент ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Эти так называемые белые списки составляет Минцифры, в них включены сервисы, которые даже в случае ограничений связи должны работать. На деле выходит не всегда. У приложений крупнейших банков тоже перебои. Сервисы карт, такси, новостные сайты и так далее.

Интересно, что единого «белого списка» нет даже на сайте ведомства. Забиваем в поисковике. И выдает лишь новостные публикации пресс-службы. «Известия» направили запрос в Минцифры, но ответа так и не последовало. Чиновники в принципе показывают друг на друга.

«Роскомнадзор ответил, что, если у вас есть претензии по качеству услуг связи, обращайтесь к операторам связи. То есть отправил нас, по большому счету, в частные компании, к „МегаФону“, МТС, „Билайну“, которые на самом деле тоже никак не влияют на принятие решения об отключении интернет-связи», — объясняет член исполкома ивановского регионального отделения «Ассоциации юристов России» Максим Никонов.

Особо ретивые паникеры уже заполонили соцсети мемами про голубиную почту. Мол, вот так теперь общаться будем. Через голубеграм. «Отпускаю голубя». Понятно, что это народный юмор. А с ним и нашей русской смекалкой всегда рождаются выходы из любой ситуации.

Смекалка — снова наше все. Маленький магазин в маленьком городке Челябинской области. Ради клиентов установил открытую точку доступа вайфай. В случае отключения мобильной сети покупатели теперь могут оплатить продукты, скажем, квиз-кодом. Удобно. И затраты минимальны.

«У нас оплатить никто не мог, потому что не могли зайти на свой „Сбербанк Онлайн“. Сейчас же все оплачивают телефоны, карты. Мы перезагружали постоянно свой терминал, потому что он не принимал вообще ничего до того момента, пока мы не поставили свой себе здесь. Заходят, даже просят вызвать такси», — отмечает продавец Екатерина Лакиенко.

Популярные сервисы такси тоже проявляют выдумку, если интернета нет, то появляется кнопка старого-доброго вызова машины по телефону через оператора. Только наличку готовь! Каршеринги и кикшеринги подключили возможность аренды через смс.

«Важно понимать, что сложности, сложностях работы мобильного интернета наблюдались и в прошлом сезоне, и в других городах, где работает наш сервис. И поэтому если для Москвы это нечто новое, то в прошлом сезоне мы сумели настроить технологию и опробовать ее и в других городах», — заметил пресс-секретарь сервиса кикшеринга Денис Балакирев.

То, что сейчас происходит, вполне можно сравнить с ковидными временами. Когда началась пандемия и все сидели дома, но с интернетом тоже ведь сложности были. Теперь наоборот, можем гулять по улице. Но иногда без связи. Будто в далеком детстве очутился. И ничего ведь, справились, нашли выход.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.