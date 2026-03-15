«Без возраста»: Дунаевский похвастался молодой женой и отверг звание пенсионера

Женатый восьмой раз композитор Дунаевский в 81 год не считает себя пенсионером

Композитор заявил, что чувствует себя на 60, а может, и еще меньше.

Советский и российский композитор, пианист, народный артист России Максим Дунаевский в январе отмечал 81-й день рождения, однако в старики себя записывать он категорически отказывается. На очередном светском мероприятии он появился с восьмой женой, музыковедом Аллой Новоселовой, которая моложе его на 35 лет, с удовольствием беседовал с журналистами и делился новыми успехами.

«Я не считаю себя пенсионером еще, ну, что делать… Я еще полон энергии, полон работы, работы навалом самой разной. Поэтому я даже не знаю, что это за возраст, я какой-то без возраста», — с улыбкой заявил Дунаевский в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

По словам композитора, чувствует себя он максимум на 60 лет, а то и меньше. Супруга воздержалась от обсуждения цифр, подчеркнув, что оценить ее избранника в этой категории невозможно. Даже с внуками Максим Исаакович пока не сидит, как полагается дедушке. Единственная внучка еще совсем маленькая. Вот когда подрастет, возможно, усадит ее за фортепиано и начнет передавать наследие поколений.

Максим Дунаевский родился 15 января 1945 года в Москве в семье известного композитора, народного артиста РСФСР Исаака Дунаевского и балерины Зои Пашковой. За годы карьеры маэстро руководил эстрадной студией Московского государственного университета имени Ломоносова «Наш дом», оркестром Государственного академического театра имени Вахтангова, был дирижером Государственного эстрадного оркестра РСФСР, с 2015 года — художественный руководитель Московской областной филармонии.

Дунаевский писал музыку для спектаклей и кино, в том числе фильмы «Д’Артаньян и три мушкетера», «Карнавал», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Опасно для жизни!», сериалы «Граница. Таежный роман», «Амапола», «Утесов. Песня длиною в жизнь» и многие другие. Он также создавал песни на стихи Леонида Дербенева, Юрия Ряшенцева, Ильи Резника, Роберта Рождественского, входящие в репертуар Михаила Боярского, Любови Успенской, Татьяны Булановой и других исполнителей.

Максим Дунаевский был женат восемь раз, четвертая супруга, актриса Наталья Андрейченко, родила ему сына Дмитрия, он финансист, проживает в Швейцарии. Шестая супруга Марина Рождественская подарила композитору дочь Полину. Старшую дочь Рождественской Марию Воронову музыкант не удочерял, но дал свою фамилию как псевдоним. Внебрачная дочь Дунаевского Алина от переводчицы Нины Спады — автор и исполнитель своих песен, выступающая с рок-группой Markize.

