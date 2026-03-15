Шестеро в розыске: дело о теракте в «Крокусе» еще не закрыто

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Спустя почти два года после трагедии суд вынес приговор участникам нападения на «Крокус Сити Холл» и их пособникам. Максимально жесткий, который возможен при нынешнем законодательстве. Потерпевшие просили о возвращении смертной казни. Судья решил по УПК — пожизненное. 15 человек — четверо нападавших и те, кто обеспечил их финансами и оружием, — остаток жизни проведут в тюрьме. Это может быть довольно долго — среди осужденных есть и двадцатилетние. Еще четверо получили от девятнадцати до двадцати двух лет. Доводы о многодетности, болезнях и иждивенцах суд не разжалобили.

Приговор говорит о двух вещах. Первое: следствию удалось доказать, что не только нападавшие, но и те, кто им помогал, знали, что готовится. Второе: наказание максимально суровое, чтобы другим неповадно было.

Помогаешь тому, кто замышляет теракт? До конца дней в тюрьме. Да и как можно представить, что рядом будет жить тот, кто готов вот так расстреливать людей — резать, жечь? Или кто способен это оправдать?

149 погибших. Более 600 раненых. 1700 потерпевших. Но точка не поставлена: еще шестеро в розыске, в том числе двое организаторов. Они связаны с радикальной исламистской группировкой, но действовали в интересах высшего политического руководства Украины — с целью дестабилизации страны. Это зафиксировано в приговоре. Оружие пришло из зоны боевых действий на Донбассе. Скрыться исполнители пытались на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.