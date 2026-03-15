Кононова победила в многоборье «ГРАН-ПРИ. Кубка чемпионок имени Алины Кабаевой»

Петербург стал мировой столицей изящества — там проходит грандиозный международный турнир по художественной гимнастике. «ГРАН-ПРИ. Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой» собрал лучших спортсменок из 19 стран.

Уже определились победительницы многоборья в личной и групповой программах. Среди лучших — воспитанницы Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. О самых ярких выступлениях в сюжете рассказал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Это больше, чем спорт — здесь поэзия в каждом элементе, энергия пластики и грации, волнение перед стартом и эмоции болельщиков, которые мотивируют и придают сил.

«ГРАН-ПРИ. Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой» впервые проходит в Петербурге — именно здесь художественная гимнастика появилась в ее современном виде. Но прообраз самой красивой олимпийской дисциплины зародился еще в Античности. Длинный путь развития вида спорта, граничащего с искусством, рассказали языком классического танца и пластики.

О статусности турнира напоминают приглашенные почетные гости.

«Эти мероприятия проводятся с 2012 года, соревнования являются очень престижными», — отметил Олег Белозеров, президент Федерации гимнастики России, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД».

В зал выносят 19 флагов по числу стран-участниц. В Петербурге — гимнастки из спортивной семьи СНГ, стран Европы, Латинской Америки, Азии.

«Я так рада быть здесь, и мне очень нравится русская художественная гимнастика», — призналась участница «ГРАН-ПРИ. Кубка чемпионок имени Алины Кабаевой» из Венгрии Ханна Визнер.

«Все соревнования, которые проводит Алина Кабаева, прекрасные. Я участвую не первый раз, и мне все очень нравится», — добавила кубинская спортсменка Изабелла Мария Рохас Рохас.

«На первом в этом году международном соревновании по художественной гимнастике, проходящем в России, соревнуются сеньорки — девушки в возрасте от 16 лет. Они раз за разом на тренировочном ковре совершенствуют свои программы и здесь же, как мы видим, занимаются классической хореографией — это важная часть подготовки», — объяснил корреспондент.

В ГРАН-ПРИ участвуют воспитанницы Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Олимпийская чемпионка наблюдает за тренировками и дает советы — она точно знает, как поддержать спортсменок, и эта вовлеченность всегда дает результат.

«Элемент за элементом делай, Ева, и все. Не торопись никуда», — советует Алина Кабаева гимнастке Еве Кононовой.

Ева Кононова, судя по результату, прислушалась ко всему, ведь у нее золото в многоборье. Тренеры чемпионки — Евгения Елисеева и Ольга Минигалина. Ева безупречно выступила и под «Лунную сонату», и под танцевальный хит в упражнении с лентой. Добиться высокого темпа с этим предметом довольно сложно, но Еве это удалось.

«Настроение только положительное, чувства, конечно, тоже только позитивные. Поблагодарить, конечно, очень сильно хочу Алину Маратовну, всю Академию „Небесная Грация“, всех, кто мне помогал, моих тренеров», — заявила победительница в многоборье «ГРАН-ПРИ. Кубка чемпионок имени Алины Кабаевой» Ева Кононова.

Еще у одной воспитанницы Академии, Арины Ковшовой, которая совсем недавно на чемпионате России в личном многоборье завоевала золото, на этом старте — второе место. Арину тренирует Елизавета Чернова. Кажется, в ее упражнении с булавами вся страсть Испании, а с лентой под музыку Свиридова Арина будто плетет искусное кружево.

«Не всем довольна сегодня. Я буду работать», — заверила серебряный призер в многоборье «ГРАН-ПРИ. Кубка чемпионок имени Алины Кабаевой» Арина Ковшова.

Алина Кабаева также помогала Арине подготовиться к важному старту.

Бронза — у гимнастки из Узбекистана Натальи Усовой. Конкуренция высочайшая. Четыре бригады судей буквально в мельчайших деталях рассматривают и оценивают каждый компонент упражнения. Артистика важна так же, как техническое совершенство.

«Настолько это должно быть оригинально, что они вызывают аплодисменты у публики. Это хореография, одной линией должно быть построено все», — рассказала заместитель главного судьи «ГРАН-ПРИ. Кубка чемпионок имени Алины Кабаевой» Наталья Лащинская.

В первый день старта разыграли медали в многоборье — в групповых упражнениях. Золото у команды Санкт-Петербурга, серебро отправится в Узбекистан, на третьем месте — групповички из Кыргызстана.

Изящный, грациозный вид спорта. 15 марта гимнастки соревнуются в финалах отдельных видов — в личной программе и в групповых упражнениях.

