«Просил малинового джема»: история Героя России, державшего оборону 68 дней

Ровно год назад была проведена одна из самых ярких операций СВО — «Поток». Тогда около 800 бойцов прошли по пустой газовой трубе под позициями противника и вышли ему в тыл. Это было под Суджей, городом, который Зеленский планировал использовать для торга. 8 марта десантники вышли из трубы на поверхность, 13-го Суджа была полностью освобождена.

В чем подвиг? Уже пройти, согнувшись, по трубе более десяти километров — уже подвиг, а потом выйти и воевать. Такое под силу не каждому.

И дело не в физической подготовке, или обмундировании, или оружии. Дело в силе духа. И вот свежая история, о которой первым рассказал глава ДНР Денис Пушилин президенту, про бойца, который 68 дней держал оборону в тылу врага.

Денис Пушилин: «Особенная история. Поэтому я попрошу, наверное, здесь соответствующие награды совместно, конечно, с Министерством обороны».

Владимир Путин: «Я обязательно переговорю с командующим, и награда будет соответствовать его подвигу».

Денис Пушилин: «Спасибо, Владимир Владимирович».

Владимир Путин: «Конечно, все сделаем, для того чтобы помочь ему и с медицинской точки зрения, поддержать, сделать все, чтобы он чувствовал себя полноценным человеком».

Указ о присвоении рядовому Сергею Ярашеву золотой медали Героя России был подписан на следующий день. Парню всего 21 год.

Это было его первое по-настоящему боевое задание. И тут такое. Группа зашла на позицию — и все. Ее отрезали дронами и артиллерией. Так Сергей остался один.

И держался шестьдесят восемь дней. Ему дронами сбрасывали батарейки, боеприпасы, воду и еду, он все просил малинового джема. Очень сладкого хотелось. Его в какой-то момент вычислил противник, пытались ликвидировать, но однополчане помогали отбить атаки дронами и артиллерией. Так и продержался, оставаясь «глазами» нашей артиллерии в тылу врага.

«Я докладывал, чтобы наши работали. Они артиллерией работали. Я говорил, какое направление, где они находятся, на каком расстоянии от меня. Они дронами по ним работали», — рассказал Герой России Сергей Ярашев.

Отступил, когда сильно обморозил ноги. Опять же, на характере держался несколько дней. К сожалению, стопы пришлось ампутировать. Но Сергей не унывает, мечтает встать на протезы и вернуться в строй. Вот он, настоящий характер.

