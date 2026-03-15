«Молния» в небе: массовые пуски дронов меняют ход боев на СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Во вторник, 10 марта 2026 года, центр Брянска попал под ракетный удар. Шесть человек погибли на месте, еще двое скончались позднее от полученных ранений. Всего пострадало более 40 человек. Самых тяжелых санитарной авиацией перевезли на лечение в Москву. Осколками и взрывной волной в городе повреждены несколько десятков жилых домов, транспортная инфраструктура. Удар наносился британскими ракетами Storm Shadow, очевидно, не без участия британских специалистов.

В свое время после атак на Курскую и Белгородскую области было принято решение о создании зоны безопасности по ту сторону границы.

Наши бойцы постепенно продвигаются вглубь украинской территории. Напротив Брянска пока граница старая. Возможно, пора делать выводы. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин подготовил сводку с фронта.

Группа снабжения расчетов БПЛА «Молния» группировки «Центр» загружает все необходимое в машину: вода, боекомплект, сами дроны в разобранном виде. Движение караван начинает задолго до рассвета. Так положено. Так безопаснее.

Расчеты БПЛА «Молния» постоянно в работе. В день только у одного больше пятнадцати пусков, а еще вылеты ночью. На выгрузку всего несколько минут, позицию занимают бойцы, которые наблюдают за небом, быстро достают все содержимое и уносят в укрытие.

Поблизости «летают» другие подразделения, атаки не прекращаются целыми днями. Чтобы распознать цель на картинке с камеры дрона, определенно нужен опыт, к концу полета помех становится больше, в какой-то момент картинка и вовсе может пропасть, но объект все равно будет уничтожен.

Основное значение сейчас имеет контроль за небом. ВСУ постоянно увеличивают свое присутствие. Поэтому пункты управления беспилотниками сейчас приоритетная цель.

Их уничтожают и с неба, и с земли. В работе артиллеристы девяностой гвардейской танковой бригады группировки «Центр».

Не прекращается работа и на других участках фронта. В том числе благодаря превосходству в небе группировка «Южная» освободила крупный поселок Голубовка, очередной промышленный район с огромным количеством мест для обустройства позиций врагом, еще один шаг на пути к Славянску и Краматорску. Ранее были взяты под контроль Дробышево, Яровая, Сосновая и Резниковка.

Одно из самых сложных направлений — поселок Гришино. Огневые точки наши летчики уничтожают тяжелыми авиабомбами.

Армия России двигается почти на всех направлениях, и как раз один из секретов успеха — это массовые пуски дронов, в первую очередь «Молнии». Летит точно, много, стабильно и постоянно. Один точный и просчитанный удар с подходящей боевой частью может сложить целое здание.

А это сразу несколько уничтоженных позиций ВСУ. И очередной шанс для наших штурмовиков прорваться вперед.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.