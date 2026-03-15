Фото, видео: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine; 5-tv.ru

Пока Киев осуждает удары Ирана по чужой инфраструктуре и лезет их защищать, он сам ведет собственную энергетическую войну. Сегодня утром был атакован греческий танкер Maran Homer в Черном море, на расстоянии 14 морских миль от Новороссийска. К счастью, на момент атаки судно было пустым. Но вот что любопытно: оно было зафрахтовано компанией Chevron. То есть американцами. И это явно «прокол» украинских спецслужб.

Или там уже не обращают внимания на такие «детали»? Нефтепровод «Дружба» по-прежнему заблокирован, как Ормузский пролив. Только пострадавших меньше — лишь Венгрия и Словакия.

Но и газ им хотят перекрыть: два дня украинские дроны метили в компрессорные станции газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». В случае успеха без снабжения остались бы Болгария, Сербия, Греция и Венгрия.

Зеленский явно помогает кому-то раскачать Будапешт и свалить неудобного Орбана. Но и в Будапеште это тоже прекрасно понимают и дают жесткий отпор — убедился корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Вырвать Орбану язык, пустить кровь ему и его детям — это говорит генерал СБУ. Пусть и бывший. Нет, ну а что, если старший разрешил. Все по законам и понятиям бандитов 1990 годов.

«Витя, мы вырвем твой вонючий язык и выбросим его собакам. Скорее твоя неонацистская кровь потечет в Дунай, чем московская нефть по трубопроводу „Дружба“. Мы знаем, где он живет, где он ночует. Пусть Орбан подумает о своих пятерых детях и шести внуках», — сказал бывший генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченко.

А ведь не прошло и недели, как прозвучали вот эти слова: Зеленский с ухмылкой рассказывает на камеры, как разберется с венгерским премьером, который не дает денег.

«Дадим адрес этого лица нашим вооруженным силам, ребятам нашим, пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», — сказал Владимир Зеленский.

«Ребята» — это СБУ и нацисты из «Азова»*, известные особой жестокостью. Спустя неделю Зеленский повторяет свои угрозы лидеру соседней страны, к слову, входящей в ЕС и в НАТО.

«Я не уверен, что в этом случае дипломатическое молчание полезно. Мы защищаем нашу страну. Не хочет нас Орбан поддерживать, его дело. Но он не может быть против нас», — сказал Владимир Зеленский.

Откуда этот бандитский сленг понять несложно, достаточно вспомнить, как он вел себя, только став президентом. А еще не стоит забывать, кто вывел Зеленского во власть. Вот как спонсор его политической карьеры — Коломойский**, говорил со своими оппонентами.

В Будапеште прекрасно понимают: угрозы Орбану более чем серьезны. Премьер вынужден успокаивать своих детей. Вы когда-нибудь такое видели в Европе?

«Ты, наверное, увидишь в новостях, что украинцы теперь угрожают не только мне, но и тебе. Я звоню сказать, чтобы ты ничего не боялась», — сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

А это уже разговор с матерью.

«Не надо переживать, мам, хорошо? Береги себя!», — сказал он.

До бандитской лексики Зеленский опустился быстро, причем он же сам и спровоцировал конфликт, перекрыв нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть шла и в Венгрию, и Словакию.

«Спутниковые снимки подтверждают: никаких повреждений у нефтепровода нет. Блокировать его — политическое решение. Зеленский напрасно думает, что так заставит нас отказаться от мирных позиций. Пусть знает: он наносит ущерб не только нам и Венгрии, а всей Европе», — заметил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Венгрия отправила на Украину инспекторов, чтобы доказать: повреждений нет, Киев намеренно перекрыл трубопровод с российской нефтью. В украинском МИДе им снова нахамили, назвав «туристами» и, конечно, никуда не пустили.

«Украинцы не подпускают наших специалистов к нефтепроводу „Дружба“, и это равносильно признанию: он цел, это намеренная блокада», — рассказал Орбан.

На прошлой неделе в Венгрии задержали две машины украинского «Ощадбанка». Миллионы наличных евро, золотые слитки и никаких документов.

Теневые криминальные деньги Киева, полагают в венгерском МИДе, были предназначены либо для местной оппозиции, либо для откатов лоббистам военных и финансовых траншей из Брюсселя.

Незадолго до выборов по всему Будапешту развешивают вот такие плакаты. Здесь один из главных оппонентов Орбана рядом с Зеленским. И написано «нужен ли нам еще один клоун?». Несомненно, грязная политическая реклама, однако хорошо показывает две вещи: первое — усталость венгерского общества от глобализма, второе — что Украина становится абсолютно токсичной историей в восприятии венгров.

Впрочем, даже герой этих предвыборных плакатов — главный конкурент Орбана, лидер партии Tisza Петер Мадьяр — уже поспешил отречься от Зеленского, назвав его угрозы опасными для всей Венгрии.

«Я жду, что руководство Евросоюза разорвет все связи с Украиной до тех пор, пока Зеленский не прояснит свои слова и не принесет извинения всем гражданам Венгрии за свои заявления», — отметил лидер венгерской оппозиционной партии Tisza Петер Мадьяр.

Даже шутки Зеленского про живот Орбана уже были за гранью.

«Орбан может думать о том, как отрастить живот, а не о том, как увеличить свою армию», — сказал Владимир Зеленский.

А тут угрозы расправой:

«Смертельная угроза от Зеленского венгерскому премьеру показывает истинное лицо украинцев. Они угрожают и шантажируют нас. Не надо представлять вам украинскую мафию, мы знаем этих головорезов», — заметил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

А что там ЕС, наверное, не может оправиться от шока? Вовсе нет, вот сразу после скандала Макрон принимает Зеленского в Елисейском Дворце, заботливо накрывает зонтиком, обнимает, обещает всяческую финансовую и военную поддержку, после случившегося это выглядит так, как если бы сейчас во Франции носили на руках гитлеровского коллаборациониста Филиппа Петена.

«Мы имеем дело с настоящей мафией. В современной истории Европы еще никогда не было такого, чтобы лидер одной страны безнаказанно угрожал расправой лидеру другой. Впрочем, Зеленский выходец из мафиозных кругов. Просто теперь он совершенно перестал этого стесняться», — объяснил эксперт по энергетической политике, муниципальный советник в мэрии Версаля Фабьен Бугле.

Зеленский, кажется, не сомневается: ему можно все, и ничего за это не будет. Но не в том ли самом все эти годы его старательно убеждал западный истеблишмент? В Европарламенте ему аплодировали стоя, в американском конгрессе развешивали флаг Украины, в Нормандии даже руки целовали.

Из него пытались сделать героя и чуть ли не святого. В итоге западный истеблишмент получил человека бандитского уклада, возомнившего себя коронованым. И теперь все, кто его пестовали, словно воды в рот набрали, на то правда есть и особые причины.

«Брюссель сейчас позорно отмалчивается. А все потому, что власти ЕС увязли в финансовых отношениях с Украиной. Взять хотя бы канцлера Германии Фридриха Мерца, который работал на Blackrock. Лидеры ЕС зарабатывают на Киеве», — отмечает депутат Бундестага Гуннар Линдерманн.

Выходит, рука руку моет. А как же международное право, демократия, ну и иные слова, что так любят произносить с высоких трибун ЕС? Если теперь можно безнаказанно угрожать убийством лидеру европейской страны, что будет дальше, когда у ВСУ, СБУ и прочих выходцев из 1990 годов развязаны руки.

* — признан в России террористической организацией и запрещен.

** — внесен в перечень террористов и экстремистов.

