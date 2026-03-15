Выжидание Анкары и подготовка Пекина: что скрыто за эскалацией на Ближнем Востоке

Турция выжидает, Китай накапливает ресурсы, а США ищут защиту от иранских ракет. Три скрытых фактора могут резко изменить ход конфликта на Ближнем Востоке.

Во всей этой круговерти из виду теряются несколько факторов, которые еще толком не сыграли, но могут перевернуть ситуацию на Ближнем Востоке. И первый из них — позиция Турции. Это один из лидеров мусульманского мира, страна с крупнейшей сухопутной армией в регионе, и Иран ей явно не друг.

Но Эрдоган если кого и осуждает в нынешнем конфликте — так это Израиль. Эрдоган заявил, что премьер Нетаньяху — величайшая катастрофа еврейского народа после Холокоста.

Это не в первый раз, когда израильского лидера турецкие политики сравнивают с Гитлером. Но раньше — по поводу Палестины и сектора Газа, а теперь — применительно к бомбежкам Ирана. Но при всех громких словах Анкара не действует — и, мне думается, вполне сознательно.

За время нынешнего конфликта три ракеты, якобы иранские, были сбиты над турецкой территорией. То есть уже есть три повода ответить — и втянуться самим в заваруху. Если и есть армия в регионе, способная войти в Иран с суши, — это турецкая.

Но Эрдоган не спешит: исход схватки не очевиден, а втянуться — значит ослабнуть, значит сделать подарок конкурентам. Прежде всего — тому же Израилю.

В Израиле, кстати, уже говорят открыто: «Вы, Турция, можете быть следующей после Ирана». И вот на что с особой тревогой, мне кажется, смотрит Анкара: ведь Израиль не отказался от идеи свергнуть режим в Иране с помощью уличных беспорядков, и впервые премьер Нетаньяху признался, что вооружает иранскую оппозицию.

«Я не отрицаю это. Но что я могу сказать на 100 процентов — что режим в Тегеране может быть свергнут и без усилий иранского народа. Мы проинформировали иранцев — помощь уже в пути. Мы знаем, мы надеемся, что этот режим падет, и проблема будет решена», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

А разве эта логика не применима к Турции? Если правительство Эрдогана падет, проблема Израиля тоже будет решена во многом. А там власть правящей партии уже который год висит на волоске — уличные протесты, заговор военных с расстрелом правительственных зданий с вертолетов, чего только не было. То, что качается, рано или поздно упадет — если посильнее толкнуть. Так что в этом треугольнике «Иран — Израиль — Турция» еще не расставлены все точки над i.

Второй фактор — Китай. Главный покупатель иранской нефти. Но Китай как будто молчит. Испугался? Или Китай сосредотачивается?

Японцы тут с удивлением заметили, как китайские рыбаки зачем-то тренируются выстраивать в море многокилометровые фигуры. Неужели ради любви к искусству?

К началу года Пекин накопил около 1,2 миллиарда баррелей нефти — на четверть больше стратегического запаса США. Плюс золото, медь, редкоземельные элементы — скупает все, не продает ничего. Параллельно идет перенос производств вглубь страны.

Яркий пример — город Баотоу на границе с Монголией, в тысяче километров от побережья. Там выстраивают полную цепочку — от добычи редкоземов до выпуска дронов и гуманоидных роботов. Другие города копируют модель. В Пекине, похоже, помнят программу Мао «Третий фронт» 1964 года и советский опыт конца 1930-х годов, когда мы готовились к большой войне.

Так вот, точно такую же масштабную подготовку к чему-то отмечают и американские, и наши специалисты по Китаю. И трудно упрекнуть Пекин в чрезмерной осторожности, когда за каких-то два месяца США «вынесли» двух партнеров Китая. В январе — захват Мадуро, венесуэльская нефть потекла мимо Пекина. В феврале начали бомбежку Ирана. Давление по всем азимутам.

В Пекине понимают: это несовпадения. Это преамбула. На апрель запланирована поездка Трампа в Китай, она пока не отменена. И все может развернуться самым неожиданным образом.

И, наконец, третий фактор — найдется ли у США и Израиля противоядие против иранских дронов и ракет.

Западные СМИ пестрят заголовками об украинских специалистах. Якобы 11 стран Залива запросили помощь, в четыре уже отправили группы дронщиков. Зеленский снова на первых полосах. Статьи — как рекламные.

Хотя, может, и правда рекламные, в смысле, проплаченные. Но давайте разберемся. Украинские дроны-перехватчики работают против «Шахедов», но бессильны против баллистики. «Прикрыть Ближний Восток» несколько десятков специалистов не могут. Личный пиар Зеленского, не более. Трамп, который терпеть не может, когда кто-то пиарится на нем, уже осадил «помогаторов».

