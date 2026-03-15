Нефть по 200 долларов и дефицит газа: как мир пытается выжить на пороге энергетического кризиса

Вашингтонской администрации очень хочется выдать желаемое за действительное.

По-моему, даже до США стало доходить: в нынешних условиях только Россия может обеспечить стабильность мировой экономики. Для объяснения этого спецпредставитель президента снова летал в Майами — к Уиткофу и Кушнеру. И, судя по всему, был весьма убедителен.

Вашингтон на месяц отменил все санкции в отношении российской нефти, которую перевозили по морю. Речь может идти о примерно 100 миллионах баррелей. Наступая на горло собственной песне, американцы выводят из-под санкций все те танкеры, которые ранее сами загоняли в санкционные списки.

А куда деваться? На этой неделе баррель преодолел психологическую отметку в 100 долларов. Иран обещает: а будет и по 200! Вопрос «это реально?» на самом деле не стоит. Вопрос в том, когда такие цены будут и выдержит ли Иран до этого времени. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий продолжит тему.

Места в километровых очередях за бытовым газом жители индийского штата Гуджарат занимали с ночи. Но даже так в регионе с населением в шестьдесят миллионов человек топлива на всех уже не хватает.

«Я возвращаюсь домой, потому что мне ничего не досталось!» — говорит житель штата Гуджарат Субхан Гулам Мохаммед Шайх.

Водители в Египте осаждают заправки. За несколько дней цена на бензин скакнула на семнадцать процентов.

«С семи утра и до сих пор я не заработал ни единого фунта, все ушло на топливо!» — сказал водитель такси Абу Уф Аль-Баштили.

Через бутылочное горлышко Ормузского пролива ежедневно проходило двадцать миллионов баррелей нефти, пятая часть всего мирового потребления, и еще двадцать процентов экспорта сжиженного природного газа. Блокировка артерии мгновенно запускает цепную реакцию. Последствия уже ощущает страна-инициатор конфликта.

Один из главных игроков на энергетическом рынке. Добывают более тринадцати миллионов баррелей нефти в сутки. Но потребляют еще больше, до двадцати миллионов. Цены на бензин и дизель уже выросли на треть. Интернет полнится вот такими роликами.

Но для американцев это не просто повод для шуток. Цены на топливо в США — вопрос политический. По этой уязвимости и бьет Иран: прицельно, точно, эффективно.

«Когда цены на нефть на мировом рынке растут, внутри США повышается стоимость топлива, бензина и дизеля, а это, в свою очередь, приводит к тому, что уровень поддержки действующей администрации в США снижается. Это элемент политической культуры Соединенных Штатов», — объясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Другой элемент культуры: рыночные махинации. Пока нефтяные трейдеры зарабатывают на скачках цен, чиновники подыгрывают. Министр энергетики США, к примеру, сначала опубликовал пост, где утверждал, что американский флот провел один из танкеров через Ормузский пролив, а потом удалил его. За это время миллионы в нужных карманах осели. Можно и опровержение давать.

«Такое сейчас не может произойти. Мы просто к этому не готовы. Все наши силы заняты уничтожением наступательного потенциала Ирана», — заявил министр энергетики США Крис Райт.

Проблема в том, что у администрации Трампа, как они любят говорить, нет козырей на руках. Спекулируют больше от безысходности.

«Мы будем обращать самое пристальное внимание на проливы. Проливы сейчас в отличной форме», — сказал президент США Дональд Трамп.

Вашингтонской администрации очень хочется выдать желаемое за действительное. Кроме нефти и СПГ, через Ормузский пролив на рынок поступало до тридцати процентов всего объема гелия. Этот газ используется при производстве полупроводников и чипов. Смартфоны, компьютеры, медицинское оборудование могут подорожать на четверть. Разработки искусственного интеллекта, то, на что делает ставку американская экономика, вполне вероятно, будут просто парализованы.

«Американская экономика — это финансовая пирамида, которая зависит от инвестиций в искусственный интеллект, в технологические стартапы. Если это финансирование прекратится, экономика может рухнуть», — заметил историк, профессор, специалист по теории игр Цзян Сюэцин.

В энергетической войне на истощение США не рассчитали силы и дрогнули первыми. На тридцать дней сняты санкции с части российской нефти, которая уже загружена в танкеры и находится в море. На экстренном видеосовещании G7 европейцы в панике пытаются отговорить старшего брата.

«Шесть членов G7 высказали совершенно четкое мнение, что это неправильный сигнал. Сегодня утром мы узнали, что американское правительство, по-видимому, приняло иное решение», — утверждает канцлер Германии Фридрих Мерц.

Фридрих Мерц, кажется, больше обеспокоен сохранением лица, а не вверенной ему экономики. Цены на бензин и дизель в Германии уже пробили отметку в два евро за литр — это больше 180 рублей.

«Вы должны ходить на работу, вы должны отвозить детей в школу. Но надо экономить то тут, то там, потому что в какой-то момент деньги закончатся», — говорит житель Германии Вольфганг Эрхард.

Выросшие цены на заправках и даже на полках в супермаркетах немецкие бюргеры переживут. А вот немецкие заводы дополнительные расходы вряд ли. Столь нужного газа в хранилищах осталось всего двадцать процентов минимум за долгие годы.

«При дорогом газе в Германии, считай, ни одного рентабельного производства не останется. Половина всех НПЗ и заводов первичной химической переработки, они уже практически встали. Во Франции, конечно, остались в Донже, Сен-Назере, Фос-сюр-Мер. Но много других заводов, особенно в долине Роны, закрыто. Короче, сегодня мы зависим от ближневосточных НПЗ гораздо сильнее, чем десять-двадцать лет назад», — добавляет экономист Филипп Бешад.

Запасного плана просто нет. «Зеленая» энергетика годится только для пиар-кампаний, а по-настоящему зеленую, атомную, сами разрушили с упорством, достойным лучшего применения. Все-таки показательно, когда даже Урсула Фон дер Ляйен начинает кусать локти.

«Сокращение доли атомной энергии было выбором. Оглядываясь назад, можно сказать, что для Европы было стратегической ошибкой отказаться от надежного и доступного источника энергии с низким уровнем выбросов», — сказала председатель европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен.

Полумертвую европейскую энергетику пока же оптимистично начинают лечить припарками. Коалиция некогда Большой Семерки срочно договаривается раскупорить резервы Международного энергетического агентства.

В общей кубышке стран-членов Международного энергетического агентства чуть больше одного миллиарда баррелей нефти. Это стратегические запасы. Высвободить решили 400 миллионов. Обещают с лабораторной точностью распределять черное золото по мировым рынкам. Правда, и лаборатория западная, и мензурки в западных руках. Так что результаты этих алхимических опытов вряд ли получатся прозрачными.

Вброшенных резервов только пяти крупнейшим европейским экономикам хватит, по разным оценкам, в лучшем случае на полгода. В худшем: на полтора месяца. И кто после этого поверит, что они поделятся нефтью, например, с верной Прибалтикой? Не говоря уже о странах Азии. В богатых Корее и Японии вот не верят — вводят потолок цен и вскрывают свои запасы.

«Мы ждем резкого снижения импорта нефти в конце месяца. И начинаем использовать свой стратегический запас», — заметил премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

В Азии вообще поступают расчетливо. О желании импортировать российскую нефть уже объявили Таиланд и Бангладеш, Китай официально переводит проект газопровода «Сила Сибири — 2» в статус приоритетного. Восточные полюсы силы явно понимают: энергетический кризис — только прелюдия к новым глобальным потрясениям.

