«Победа» по‑американски: что скрывается за заявлениями Вашингтона о разгроме Ирана

Reuters/Shir Torem; 5-tv.ru

На этой неделе Дональд Трамп объявил, что США выиграли в войне.

«Все закончилось в первый час», — сказал он журналистам.

Однако добавил: «Но мы продолжим сражаться, чтобы завершить начатое».

Согласитесь, для победителя — странная формулировка. Давайте разберемся. Трамп и представители Пентагона заявляют, что уничтожены иранский флот, иранская авиация и системы ПВО. Но если противник разгромлен, почему Ормузский пролив, через который шла пятая часть мировой нефти и сжиженного газа, закрыт? Почему американские авианосцы стоят так далеко от иранского берега, что их не видно и не слышно? Почему США запросили у Румынии дополнительные площади на аэродроме в Констанце? Это, между прочим, примерно в полутора тысячах километров от Ирана. На мой взгляд, это не картина победы. И вот здесь — ключевое.

Иран десятилетиями жил в изоляции. Запад сам выстроил вокруг него стену — санкциями, эмбарго, разрывом дипломатических связей. И за этой стеной выросло то, чего в Вашингтоне толком не знают: подземные ракетные города в горах, мозаичная оборона, при которой каждая провинция воюет автономно, арсеналы, о реальном объеме которых не знают даже в Израиле. Сколько таких набитых оружием тоннелей? Десятки? Сотни? Мы не знаем.

Новый рахбар Ирана, то есть верховный лидер, Моджтаба Хаменеи, сын погибшего при бомбардировке предыдущего рахбара Али Хаменеи. Он в первом же заявлении в должности потребовал от США репараций за разрушения и гарантий безопасности, а именно — ликвидации американских баз в Персидском заливе. У самого Моджтабы под американо-израильскими ударами погибли, помимо отца, жена, сестра, племянница; он сам был ранен. Вряд ли он настроен сдаваться.

Иран готовился к войне на истощение десятилетиями. И парадокс в том, что именно западная изоляция превратила его в «темную лошадку» — страну, чей реальный военный потенциал остается загадкой даже для тех, кто ее бомбит. Хронику второй недели большого конфликта собрал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Провинция Керман. Крупнейшее нефтехранилище объято пламенем. Запасы сырья, которые копились две недели, горят как факел по всей исламской республике.

Атакован аэропорт в Ширазе. По всему Тегерану взрывы. Каждый день. Очень много.

Карта первых дней конфликта от Пентагона. Под огнем критическая инфраструктура, ПВО, территории ядерных объектов. Под воду уходит боевой флот КСИР, среди потерь — корвет класса «Шахид Сулеймани», а затем и флагманы иранского флота. Фрегат типа «Альванд». Его аналог «Моудж».

А затем начались атаки на быстроходные и патрульные катера. Трамп заявлял о полном крушении военно-морских сил Ирана, но остается так называемый москитный флот. Сколько бы по ним не били, даже судя по этим кадрам, опубликованным местными гостелеканалами, в запасе, в подземных тоннелях, сотни, если не тысячи беспилотных лодок. И еще больше «Шахедов». Которые перекрывают Ормузский пролив намного эффективнее плавучих крепостей.

Американцы пытаются уничтожить весь флот Ирана, чтобы те наносили удары по базам США и танкерам, но даже в этом случае силы исламской республики могут ударить ракетами и беспилотниками.

Несмотря на заверения Трампа в уничтожении ПВО и воздушных сил противника, над Ираном падают самолеты. Заправщики. Гибель всех ракетных установок тоже оказалась преувеличенной. Иран показал применение новых баллистических ракет. Двадцать лет эта страна была под санкциями. Они закрылись от всего мира и держали в строжайшем секрете свои запасы оружия.

«Хотя, бесспорно, большие потери, конечно, у Ирана есть. И в системе, значит, разведки, и управления, связи, техники, конечно же, производства военного — это невозможно, конечно, скрыть. Но на сегодня, в общем-то, Иран и его вооруженные силы вполне боеспособны», — отмечает член-корреспондент академии военных наук Вадим Масликов.

Несмотря на то, что ударов по Ирану намного больше, чем его ответов, шииты нащупали самую болезненную точку коалиции — деньги. И целенаправленно бьют по сырьевой инфраструктуре. Оманский порт Салала в Аравийском море не могут потушить несколько дней.

Огнем объяты нефтехранилища в Бахрейне.

Главный порт Ирака Басра. Танкеры, загруженные под завязку нефтью, горят как гигантский факел.

В Эмиратах уже на другой стороне полуострова пострадали резервуары с топливом. Последним повреждения получил танкер из Тайланда. Трамп предлагает экипажам танкеров проявить смелость и самостоятельно пересечь Ормузский пролив.

О сопровождении американской армией при этом речи не идет. Шеф Пентагона пока дает только обещания. При этом военные корабли США стоят на большом отдалении от берега. Хотя им, по идее, бояться нечего.

«Мы знаем, где находятся все объекты, и поражаем их очень быстро, значительно опережая первоначальный график. Вероятно, никто не ожидал, что спустя всего месяц мы достигнем таких результатов. Кроме того, нами нейтрализованы ключевые руководящие центры режима — возможно, трижды», — заявил президент США Дональд Трамп.

В огне и гражданская инфраструктура стран Персидского залива. Кадры объективного контроля — уничтожение «Шахедов» у берегов Эмиратов.

И кадры от пользователей сети — горящие небоскребы. Дрон, как видно, повредил небольшое здание. Видно, что разбит фасад. Это большой международный центр финансовый, который расположен в самом сердце Дубая.

Перегружена ПВО Израиля. «Железный купол», считавшийся чуть ли не лучшей системой во всем мире, в итоге по нескольку раз за день оказывается пробит, и дальше будет только хуже, обещают иранцы.

«Мы полностью выявили слабые места их системы ПВО. Вы видели, что их радар дальностью 5000 километров был поврежден и выведен из строя», — сказал председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

Ну и главное: несмотря на убийство всей верхушки страны еще в первые дни, Иран не просто не развалился. Все ключевые посты уже заняты преемниками. Выбран новый Рахман, то есть верховный правитель. Его никто в эти дни еще никто не видел, но миллионы иранцев на площадях по всей стране уже приносят ему присягу.

Один из главных вопросов сейчас: будет ли наземная операция. Израиль свою уже начал: ввел около двадцати тысяч солдат в Ливан, чтобы бороться против иранской прокси-группировки «Хезболлы». Трамп пока отвечает о перспективах неоднозначно. И продолжает уверять, что война скоро завершится. Вот только вот эти кадры, где люди, несмотря на обстрелы, выходят на митинги, чтобы поддержать власть.

Говорят о том, что конфликт только начинает разгораться.

