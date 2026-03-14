Премьер-министр Венгрии ответил на открытое письмо бывшего президента Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 14 марта выразил благодарность Богу за то, что между Венгрией и Россией нет вражды. В ответ на открытое письмо бывшего президента Украины Виктора Ющенко он подчеркнул, что государство не собирается менять это отношение.

«Я благодарю Бога, что страна, с которой вы сейчас находитесь в конфликте, не является врагом Венгрии или венгерского народа, и мы не намерены это менять», — заявил Орбан.

Премьер-министр Венгрии также отметил, что Украина не имеет права оказывать давление на Венгрию или навязывать ей свои условия.

Прежде бывший министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто резко высказался о президенте Украины Владимире Зеленском, назвав его бескультурным. Это произошло на предвыборном мероприятии в Дебрецене.

Накануне Зеленский пригрозил дать номер премьер-министра Венгрии Виктора Орбана представителям ВСУ, если тот продолжит блокировать кредит Евросоюза Украине в 90 миллиардов евро. Сам Орбан позже заявил, что его не запугать и он продолжит отстаивать интересы Евросоюза.

