Швейцария отказала США в пролете двух самолетов-разведчиков в своем воздушном пространстве
Фото: Zuma/ТАСС
Страна заявила о своей нейтральности в вопросе конфликта в Иране.
Швейцария отказала США в пролете двух самолетов-разведчиков в своем воздушном пространстве, отметив свой нейтралитет в вопросе конфликта на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступило правительство страны.
Пролеты ожидались 15 марта.
Война Израиля и США с Ираном
Утром 28 февраля власти США и Израиля объявили о начале масштабной военной операции против Ирана. В результате ударов погибли верховный лидер республики Али Хаменеи и глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур.
В ответ Тегеран атаковал американские военные базы в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах региона, а также объекты на территории Израиля.
