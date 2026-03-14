Швейцария отказала США в пролете двух самолетов-разведчиков

Страна заявила о своей нейтральности в вопросе конфликта в Иране.

Швейцария отказала США в пролете двух самолетов-разведчиков в своем воздушном пространстве, отметив свой нейтралитет в вопросе конфликта на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступило правительство страны.

Пролеты ожидались 15 марта.

Война Израиля и США с Ираном

Утром 28 февраля власти США и Израиля объявили о начале масштабной военной операции против Ирана. В результате ударов погибли верховный лидер республики Али Хаменеи и глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур.

В ответ Тегеран атаковал американские военные базы в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах региона, а также объекты на территории Израиля.

