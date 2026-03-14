«Ей нужно просить прощение»: психолог о том, как Долиной вернуть доверие людей

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица снова столкнулась с хейтом в интернете из-за слов о том, что она «всех простила».

Народная артистка России Лариса Долина вновь оказалась в центре скандала. После потери квартиры певица призналась, что «всех простила», однако ее позицию в интернете назвали высокомерием. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru психолог Александра Копецкая заявила, что за этой маской пренебрежения артистка скрывает совсем другие чувства.

«Ей обидно, ей страшно снова пережить эти состояния, пожелания смерти ей и ее родным. Она не убийца, и она не совершила ничего в этом роде преступного. И, конечно, она вправе рассуждать, что она не заслужила такого отношения к себе», — поясняет Копецкая.

Эксперт уверена, чтобы вернуть доверие аудитории и «сохранить лицо», артистке стоит изменить тактику. Главная ошибка заключается в том, что Долина берет на себя роль того, кто «прощает» людей, в то время как ситуация требует обратного.

«Ей не нужно прощать людей. Ей нужно, чтобы ее простили, потому что люди желали ей зла, демонстрируя таким образом обиду на нее. Это народ на нее обиделся. И чтобы вернуть свое лицо, нужно покаяние, нужно попросить у людей прощения. Тогда все встанет на свои места», — подчеркнула психолог.

По мнению Александры Копецкой, признание ошибки не лишит артистку статуса, а наоборот — вернет уважение ее публики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лариса Долина сейчас арендует квартиру в Москве и даже планирует ее купить. Однако риелтор Юлия Юсова считает, что это невыгодно, так как объект артистке не продадут дешевле только за то, что она там живет.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.