Мошенники убили женщину на северо-западе Москвы

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Женщину убили на северо-западе Москвы. Это были мошенники, которые ранее обманули ее дочь. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

На теле женщины, которую обнаружили в квартире полицейские, зафиксированы многочисленные ножевые ранения. Также в квартире находился сейф со следами взлома.

Как сообщил наш источник, дочь убитой стала жертвой мошенников. Они потребовали девушку открыть дверь «сотруднику органов» и предоставить доступ к сейфу. Оказавшись внутри преступник набросился с ножом на ее мать.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте работают оперативные службы.

