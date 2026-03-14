«Ненормальная бабушка»: дочь Ольги Картунковой о новом статусе матери

У Виктории пока нет своих детей, но она очень счастлива быть тетей и нянчиться с племянницей.

Актриса и юмористка Ольга Картункова — очень заботливая бабушка. Об этом 5-tv.ru рассказала ее дочь, актриса и певица Виктория Картункова, на праздновании дне рождения продюсера Дмитрия Крика.

«Нацелует во все места, которые только есть. Это самая заботливая, самая добрая, даже в моментах ненормальная бабушка», — поделилась Виктория.

Ольга Картункова стала бабушкой меньше месяца назад. Внучку ей подарили старший сын Александр и его супруга Эльвира.

У Виктории же пока нет своих детей, но она очень счастлива быть тетей и нянчиться с племянницей.

«Очень рада, что стала тетей. Плюс 15 лет к имени, но ничего страшного. Я пока действую на свою племяшку как успокоительное. У меня на руках она засыпает и очень надолго. Я много детей держала на руках, много с детьми общалась, но вот в этом ощущение, что оно как будто твое. Оно свое. Ты понимаешь, как будто ты становишься ангелом-хранителем для этого маленького человечка», — разоткровенничалась Виктория.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 48-летняя Ольга Картункова стала бабушкой. До этого несколько дней Картункова интриговала подписчиков, заявив, что скоро поделится одной важной новостью.

