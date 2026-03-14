«Могут быть проблемы»: рентгенолог о последствиях долгого пребывания в аппарате МРТ

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Специалист прокомментировала необычный случай в клинике, где пациента оставили в процедурной на несколько часов.

Продолжительное нахождение человека в аппарате магнитно-резонансной томографии (МРТ) само по себе обычно не представляет угрозы для здоровья. Но есть нюансы. Об этом порталу Газета.ру рассказала врач-рентгенолог Анастасия Шапочкина.

Эксперт уточнила, что принцип работы МРТ основан на воздействии сильного постоянного магнитного поля и радиочастотных импульсов, однако в отличие от рентгеновских методов эта диагностика не связана с ионизирующим излучением. Поэтому установленного предельного времени пребывания в магнитном поле не существует.

«С точки зрения физики поля — обычно нет прямой опасности, но могут быть другие проблемы — перегрев, шум, неподвижность и клаустрофобия», — добавила Шапочкина.

Врач также пояснила, что стандартные исследования обычно занимают от пятнадцати минут до полутора часов в зависимости от сложности процедуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю, когда врачи забыли пациента в аппарате МРТ на шесть часов. Причиной случившегося стало нарушение служебной дисциплины и ошибки при передаче смены. Медработники не убедились, что процедура завершена и пациент покинул аппарат, из-за чего он оказался фактически заперт внутри диагностической установки.

Администрация больницы принесла пострадавшему официальные извинения. Ему провели дополнительное медицинское обследование, а с родственниками обсуждается вопрос компенсации.

