Горнолыжница Ворончихина завоевала пятое для России «золото» Паралимпиады

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Спортсменка стала двухкратной чемпионкой Игр в Италии.

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в слаломе на Паралимпиаде в Италии. Для 23-летней спортсменки это уже вторая победа на текущих Играх.

Второе место в заезде заняла китаянка Чжу Вэньцзин, а замкнула тройку призеров представительница Канады Микаэла Госселин.

На Паралимпиаде-2026 в копилке Ворончихиной уже есть золото в супергиганте, серебро в гигантском слаломе и бронза в скоростном спуске.

Эта победа принесла сборной России пятую золотую медаль на текущих Играх. Причем наши атлеты впервые с 2014 года выступают под национальным флагом. Всего российскую команду на соревнованиях представляют шесть спортсменов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзовую медаль в гигантском слаломе в категории «стоя». Спортсмен преодолев дистанцию за 2 минуты 11,14 секунды. Золото выиграл француз Артур Боше, а серебро — швейцарец Робин Кюш.

