«На рыбалку вместе»: дочь Ольги Картунковой раскрыла секрет счастливого брака

Пара старается проводить как можно больше времени вместе.

Дочь звезды КВН Ольги Картунковой, актриса Виктория Картункова, уже почти два года состоит в счастливом браке с Олегом Головиным. На праздновании дня рождения продюсера Дмитрия Крика она появилась вместе с супругом и рассказала корреспонденту 5-tv.ru, что помогает им сохранять гармонию в отношениях.

По словам Виктории, их главная семейная традиция — разделять хобби друг друга. Пара старается проводить как можно больше времени вместе.

«На рыбалку вместе, на природу вместе. Я его еще и уговариваю на эту рыбалку поехать», — призналась девушка.

Виктория и Олег поженились в июле 2024 года, до этого они встречались несколько лет, и девушка даже ждала возлюбленного из армии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в начальной школе Виктория Картункова сталкивалась с буллингом со стороны сверстников из-за лишнего веса. Справиться с комплексами ей помогла работа над собой и занятия творчеством.

