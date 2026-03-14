Греческий танкер атаковали в Черном море под Новороссийском

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Никто из экипажа не пострадал.

Греческий танкер Maran Homer был атакован в Черном море в 14 морских милях от Новороссийска. Об этом сообщил министр судоходства Греции Василис Кикилиас в эфире телеканала Skai.

«Танкер, на борту которого находились 24 моряка (10 греков, 13 филиппинцев и один румын), подвергся атаке, но все члены экипажа в хорошем состоянии», — отметил министр Кикилиас.

В момент атаки танкер был пустым, поэтому угрозы загрязнения окружающей среды нет. Несмотря на повреждения, в основном пострадали палуба и ее оборудование, судно идет своим ходом и уже покинуло район Новороссийска.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Франция и Италия начали переговоры с Ираном, чтобы договориться о безопасном проходе их судов через Ормузский пролив. Пока нет никаких гарантий, что удастся возобновить экспорт нефти и газа из стран Персидского залива, так как неизвестно, пойдет ли Иран навстречу европейским странам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.