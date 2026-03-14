«Подходящий момент, чтобы уйти»: в США заговорили о завершении операции против Ирана

Фото: Reuters/Jack Taylor

Подобное решение, по мнению американского инвестора Дэвида Сакса, обрадовало бы рынки.

США пора прекратить военную операцию против Ирана. Об этом заявил американский инвестор и советник президента США Дональда Трампа по искусственному интеллекту Дэвид Сакс в подкасте All-In. Его слова приводит газета Financial Times.

«Мы значительно ослабили потенциал Ирана <…> Это подходящий момент, чтобы объявить о победе и уйти. Ясно, что рынки хотели бы именно этого», — подчеркнул инвестор.

Кроме того, Сакс отметил, что если пострадает еще больше объектов иранской энергетической инфраструктуры, Тегеран может продолжить наносить удары по нефтегазовой инфраструктуре в странах Персидского залива, что сделает этот регион почти непригодным для жизни.

Ранее сообщалось, что конфликт на Ближнем Востоке может привести к продовольственному кризизу. В ходе военных действий были нарушены поставки карбамида — самого распространенного в мире азотного удобрения.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о масштабной военной операции против Ирана. В результате ударов среди высокопоставленных представителей иранского руководства были зафиксированы жертвы, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи и главу Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР объявил о начале военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе операции были нанесены удары по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах региона, а также по объектам на территории Израиля. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.

