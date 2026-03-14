Россиянам грозит штраф до пяти тысяч рублей за стирку по ночам

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Гул от бытовой техники попадает под закон о тишине, который действует практически во всех регионах страны.

Стирка по ночам может обернуться для россиян штрафом до пяти тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил ассистент кафедры финансового права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Максим Хромченко.

Как уточнил эксперт, шум от стиральной машины подпадает под законы о тишине, которые действуют в большинстве регионов России.

«Исчерпывающий перечень источников такого шума законодательством не определен. Это означает, что даже стиральная машинка, гипотетически, может приносить неудобства вашим соседям, что подпадает под формальный признак нарушения действующего законодательства», — сказал он.

Однако для назначения штрафа необходимы доказательства. Это может быть видео или показания как минимум двух свидетелей. Жильцы, чей покой регулярно нарушает гул соседской техники за стеной, могут даже обратиться в суд. Но, как пояснил эксперт, такие дела обычно решаются в пределах домового чата.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители многоквартирных домов в России также могут получить штраф за уборку в квартирах после 23:00. Например, шум от пылесоса также подпадает под законы о тишине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

