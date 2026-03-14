Конфликт на Ближнем Востоке может привести к продовольственному кризизу

В ходе военных действий были нарушены поставки карбамида — самого распространенного в мире азотного удобрения.

Конфликт на Ближнем Востоке может привести к глобальному продовольственному кризису из-за сокращения поставок удобрений. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

«Дефицит удобрений угрожает производству продуктов питания на многих континентах», — говорится в материале издания.

Речь идет о нарушении поставок карбамида — самого распространенного в мире азотного удобрения. Из 2,1 миллиона тонн карбамида около половины не попало на рынок.

Около трети мирового экспорта карбамида проходит через Ормузский пролив, который был заблокирован Ираном. В результате дефицита природного газа некоторые заводы по производству удобрений в азиатских странах приостановили работу. С начала конфликта на Ближнем Востоке цена на карбамид увеличилась более чем на 40%.

Ранее в беседе с 5-tv.ru политолог Богдан Безпалько заявил, что продолжение военной операции США и Израиля против Ирана может обернуться катастрофой для поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ).

По словам эксперта, главной проблемой для Киева станет нехватка боеприпасов к зенитным ракетным комплексам. Эти ракеты стоят очень дорого, производятся медленно, а в условиях двух крупных конфликтов расходуются мгновенно.

