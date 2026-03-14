«Мы хотим кровной мести»: Иран не простил США убийство верховного лидера

Посол исламской республики в России заявил, что Вашингтон еще ответит за пролитую кровь аятоллы Али Хаменеи.

Народ Ирана желает мести за смерть бывшего верховного лидера (аятоллы) Али Хаменеи. Об этом заявил посол исламской республики в России Казем Джалали.

«Мы хотим кровной мести за нашего лидера», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Джалали отметил, что народ исламской республики в гневе и требует сурового возмездия за пролитую кровь — и США обязательно столкнутся с ним в будущем.

Кроме того, посол заявил, что ответ на вопрос о том, каким может быть ответ Ирана на попытки США и Израиля устроить покушение на нового аятоллу Моджтабу Хаменеи, можно увидеть уже сегодня.

Ранее The Wall Street Journal писал, что как минимум 13 американских военных погибли с начала масштабной военной операции США и Израиля против Ирана.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о начале масштабной военной операции против Ирана.

В числе жертв с иранской стороны оказались верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, глава Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и ряд других высокопоставленных представителей руководства.

В ответ КСИР объявил о старте собственной военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе этой операции были нанесены удары по американским военным базам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ряде других государств региона, а также по объектам на территории Израиля.

