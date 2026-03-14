На Земле началась первая продолжительная магнитная буря весны

Скорость солнечного ветра достигла 700 километров в секунду.

На Земле происходит первая продолжительная магнитная буря весны. Об этом сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

По данным ученых, начало магнитной бури зафиксировано примерно в полночь по московскому времени. Это уже вторая буря в марте, но первая значимая, пояснили эксперты.

Специалисты отметили, что магнитная буря связана с резким повышением скорости солнечного ветра в окрестностях Земли, вызванного корональной дырой на Солнце. Поток плазмы ускорился до 700 километров в секунду, что вдвое превышает обычные показатели (300–400 километров в секунду), и пока не демонстрирует признаков спада.

Однако, несмотря на показатели, буря довольно стабильная, все девять часов, которые она продолжается, индекс находится на одном и том же уровне — G1.7, соответствующем среднему событию.

По прогнозам сотрудников ИКИ РАН, буря продлится до двух-трех суток. При этом ученые не исключают временной стабилизации обстановки в ближайшие часы.

В пятницу, 13 марта, в Лаборатории ИКИ РАН сообщали, что на Солнце впервые за три недели произошла мощная вспышка длительностью около 20 минут. Эксперты отметили, что этому явлению предшествовало продолжающееся уже почти месяц проседание активности на Солнце.

