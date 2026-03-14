Туристическим агентствам в Румынии запретили продавать путевки в Москву

Посол РФ в республике отметил, что это уже не первый акт целенаправленного давления на операторов.

Турагентствам в Румынии запретили продавать поездки в Москву. Об этом заявил посол РФ в республике Владимир Липаев в интервью ТАСС.

Как отметил дипломат, румынские власти целенаправленно осуществляют давление на турфирмы, чтобы принудить их отказаться от сотрудничества с Россией.

Липаев также напомнил, что это не единственное искусственно созданное препятствие российско-румынскому туристическому сотрудничеству. Уже ограничен доступ к банковским услугам, а свободно передвигаться внутри Шенгенской зоны россиянам больше нельзя. Блокируется культурный духовный обмен — Российский центр науки и культуры вынудили закрыться, также была упразднена школа при российском посольстве.

Посол констатировал, что Бухарест очень вольно трактует положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Одновременно с этим проводятся политические провокации. В ноябре 2025 года посол России в Румынии был приглашен в местное Министерство иностранных дел, где ему показали обломки якобы российского беспилотного летательного аппарата, упавшего на территории республики.

