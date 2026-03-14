«Желающих много»: Песков об экспорте российской нефти после отмены санкций США

Снятие рестрикций позволило «черному золоту» из РФ выйти на широкий рынок.

После отмены санкций США на экспорт нефти из России увеличилось число стран, которые хотят ее приобрести. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Рынки действительно широкие, и желающих приобретать российскую нефть много», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Вашингтон в рамках изменений санкционной политики предоставил исключение для продажи российских нефти и нефтепродуктов, отгруженных до 12 марта. Новая лицензия будет действовать до 12 апреля 2026 года.

Глава министерства финансов США Скотт Бессент при этом подчеркнул, что это лишь краткосрочная, временная мера, которая все равно «не позволит Москве получить большой выгоды».

Как отмечал специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, ослабление нефтяных рестрикций Вашингтона коснется порядка 100 миллионов баррелей «черного золота».

