Axios: Израиль планирует расширить военную операцию против «Хезболлы»

Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Тель-Авив продолжает наносить удары по территории республики.

В ближайшее время Израиль планирует расширить наземную операцию в Ливане. Об этом сообщает портал Axios.

По данным инсайдеров, Тель-Авив готов пойти на такой шаг, чтобы захватить всю территорию, находящуюся к югу от реки Литании, а также полностью разрушить инфраструктуру движения «Хезболла».

Отмечается, что новая наземная операция Израиля может стать самой крупной за последние годы на территории Ливана. По словам высокопоставленного чиновника из Тель-Авива, на которого ссылается Axios, они планируют сделать в республике то, что произошло в Газе.

Сразу после того, как Вашингтон и Тель-Авив нанесли массированные удары по Ирану, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о наступательной операции против шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана.

Это не первая военная кампания Израиля против ливанского движения. В сентябре 2024 года при ударе по пригороду Бейрута был убит многолетний лидер «Хезболлы» Хасан Насралла вместе с большей частью руководства группировки.

Накануне, 13 марта, ЦАХАЛ сообщила, что нанесла удар по десяти складам «Хезболлы» и финансовым структурам, связанным с организацией. Кроме того, Израиль атаковал активы организации «Аль-Куард аль-Хасан».

Ранее ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира «Хезболлы» Абу-Дхарра Мохаммади в Бейруте. Он, как заявляла израильская разведка, был центральной фигурой в военной координации между «Хезболлой» и иранским режимом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.