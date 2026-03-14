Йога, вода и листок бумаги: маленькие ритуалы, которые замедлят появление морщин

Привлекательность — ценный актив в жизни любой женщины. Но как с годами сохранить свежесть и сияние кожи?

Во многом красота женщины напрямую зависит от правильного образа жизни. Об этом Газета.ру рассказала врач-терапевт Ирина Никулина.

Девушкам, которые хотят замедлить появление морщин, эксперт порекомендовала обратить внимание на осанку. От того, как человек держит спину, насколько расправлены или, наоборот, зажаты плечи, вытянута вперед выпрямлена шея, зависит многое.

Никулина уточнила, что из-за неправильной осанки и привычки часами сутулиться, уткнувшись, например, в смартфон, усугубляются птоз, носогубные складки и даже появляются морщины. Чтобы это предотвратить, доктор порекомендовала россиянкам больше двигаться и давать телу разгрузку. С этой целью можно записаться на йогу или пилатес.

Кроме того, Никулина рассказала об одном упражнении, которое поможет замедлить появление морщин.

«Смочите в воде небольшой кусочек бумаги и наклейте на лоб. Как только импровизированный стикер подсохнет, а вы решите поморщить лоб, бумага задвигается и слетит с лица. Задача — как можно дольше этого не допускать», — сказала эксперт.

По ее словам, это упражнение научит контролировать эмоции, тем самым замедлив возрастные изменения.

Последним — третьим — небольшим ритуалом, который поможет сохранить женщинам красоту и молодость, врач-терапевт назвала употребление воды. Эксперт не сомневается: правильный питьевой режим вкупе со сбалансированным питанием — самый эффективный способ поддерживать свежесть и сияние кожи.

Также Никулина призвала женщин не забывать про крепкий и здоровый сон. С недосыпом можно и нужно справляться ради красоты, уточнила доктор. А сделать это можно при помощи дыхательных практик и медитаций.

