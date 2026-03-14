Танкер США загорелся после иранского удара у берегов ОАЭ

Атака произошла недалеко от города Шарджа.

Американский танкер подвергся атаке и загорелся у города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишет иранский телеканал Press TV.

Ранее в столице Ирака произошла атака на посольство США. Целью ударов были системы противовоздушной обороны, имеющиеся на территории американской дипломатической миссии.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о начале масштабной военной операции против Ирана.

В числе жертв с иранской стороны оказались верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, глава Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и ряд других высокопоставленных представителей руководства.

В ответ КСИР объявил о старте собственной военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе этой операции были нанесены удары по американским военным базам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ряде других государств региона, а также по объектам на территории Израиля.

