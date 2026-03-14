Российские «Молнии» бьют по ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Расчет войск беспилотных систем в составе группировки войск Центр работал на днепропетровском направлении.

Расчет войск беспилотных систем в составе 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр», применив ударный беспилотный летательный аппарат (БпЛА) самолетного типа «Молния-2», уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) формирований ВСУ на днепропетровском направлении специальной военной операции (СВО). Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Информацию о выявленном пункте БпЛА формирований ВСУ, расположенном в частном доме, расчет оперативно получил по штатным средствам связи. Они позволяют избежать утечки информации, а также бесперебойно осуществлять взаимодействие между подразделениями дивизии.

«Отключение „Старлинк“ вообще никак не повлияло на нашу работу. Дроны как поставлялись, так и поставляются. Связь с командирами у нас присутствует, используем армейский интернет. Работает исправно, вообще жалоб никаких нет», — поделился оператор-сапер Александр Овсеец.

Получив координаты цели, военнослужащие собрали БпЛА в течение 5 минут, подготовили штатные боеприпасы, которые приходят с завода-изготовителя, и далее выдвинулись на заранее подготовленную площадку, где произвели запуск. В ходе выполнения боевой задачи выявленная цель была уничтожена на дистанции более 35 километров. Операторы ударного дрона работали в паре, один корректировал полет в связи с плохими метеоусловиями, а другой ювелирно управлял дроном. В день военнослужащие выполняют более 12 боевых задач.

Расчеты ударных дронов 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр», работая в паре с разведывательными расчетами войск беспилотных систем, используют штатные средства связи для взаимодействия, каждый день

выявляют и уничтожают позиции ВСУ с живой силой на опорных пунктах в лесополосах и в частных домах, тем самым обеспечивая продвижение штурмовых групп на днепропетровском направлении СВО.

Спецоперация

