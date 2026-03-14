КСИР опроверг сообщения США о якобы полном уничтожении систем ПВО острова Харк

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) опроверг сообщения США о якобы полном уничтожении систем ПВО иранского острова Харк.

По данным Корпуса, во время массированных атак прогремело более 15 взрывов, над островом был виден густой дым.

«Враг пытался повредить в ходе этих атак ПВО армии, морскую базу Джошан, диспетчерскую вышку аэропорта и вертолетную площадку Куран Гаре», —сообщается в публикации.

При этом утверждается, что ни один объект нефтяной инфраструктуры не пострадал. Отмечается, что работа ПВО возобновилась через час после американской атаки.

До этого президент США Дональд Трамп заявлял об уничтожении американскими Вооруженными силами (ВС) всех военных целей на иранском острове Харк. В качестве подтверждения своих слов он опубликовал видеозапись «самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока» в социальной сети Truth Social.

Кроме того, глава Белого дома пригрозил ударами по нефтяной инфраструктуре острова, если не будет предоставлен свободный и безопасный проход судов через Ормузский пролив.

