Противодействие визиту: Карл III не хотел принимать Трампа в Великобритании

The Spectator: Карл III был против второго госвизита Трампа в Великобританию

Фото: www.globallookpress.com/Pool/i-Images

Встречу хотели отложить до 2026 или 2027 года. Однако такую инициативу не поддержал Кир Стармер.

Король Великобритании Карл III был против второго государственного визита президента США Дональда Трампа в Соединенное Королевство в 2025 году. Об этом написал британский журнал The Spectator.

Букингемский дворец официально заявлял о противодействии этому визиту. Личный секретарь короля Клайв Олдертон предлагал компромиссный сценарий, который включал предварительную частную встречу Трампа с королем, а последующий государственный визит отложить до 2026 или 2027 года.

Тем не менее, такая инициатива была отвергнута премьер-министром правительства Великобритании Киром Стармером.

Причиной негативной позиции Карла III послужили высказывания главы Белого дома относительно Канады, с которой у Британии исторически тесные связи, поскольку король также является официальным главой канадского государства.

Трамп ранее допускал ряд провокационных комментариев, называя Канаду 51-м штатом США, тем самым вызвав раздражение у британских властей.

Издание отметило, что Питер Мандельсон, который в тот момент был на посту посла Великобритании в США, донес позицию короля до главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. После этого американский лидер прекратил оставлять своего рода «ремарки» про Канаду в виде 51-го штата США.

Второй госвизит Трампа состоялся 17 сентября 2025 года. Тогда первый полный день завершился пышным банкетом в его честь в Виндзорском замке, устроенным для него королем Карлом III. На второй день были запланированы деловые встречи с членами британского правительства.

