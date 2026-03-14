Трамп: ВС США уничтожили все военные цели на иранском острове Харк

Это был один из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока.

Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении Вооруженными силами (ВС) США всех военных целей на иранском острове Харк. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Центральное командование США осуществило один из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока, полностью уничтожив все военные цели на жемчужине иранской империи — острове Харк», — говорится в его сообщении.

Кроме того, американский лидер пригрозил ударами по нефтяной инфраструктуре острова, если не будет предоставлен свободный и безопасный проход судов через Ормузский пролив.

«Наше оружие — самое мощное и совершенное из всех, что когда-либо знал мир, но из соображений приличия я решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру на острове», — отметил глава Белого дома.

До этого Трамп заявлял, что США в течение следующей недели нанесут «сильный удар» по Ирану. Однако детали предстоящей атаки он не раскрыл.

Ранее, 10 марта, спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф сообщил, что Трамп готов к переговорам с Ираном при условии продуктивности встреч. Возможность диалога зависит от степени эффективности встреч и готовности Тегерана к конструктивному обсуждению вопросов двусторонних отношений. При этом США считают, что Иран пока не готов к поиску дипломатического решения с Вашингтоном.

