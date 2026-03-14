«Люди черствеют»: Корзин из «Челси» стал жертвой современного мира

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На смену долгим разговорам и личным встречам пришли обезличенные смс. Возможно ли вернуть ту романтику живого общения?

Время диктует свои правила. Ускоренный темп жизни сделал людей более черствыми и сконцентрированными на себе и своих делах. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал солист группы «Челси» Алексей Корзин на праздновании дня рождения продюсера Дмитрия Крика.

По словам музыканта, он стал подмечать за собой, что все больше предпочитает написать смску, нежели позвонить человеку или пообщаться с кем-то из близких вживую.

«Люди черствеют, да, это происходит, я это чувствую на себе. Живые звонки прекратились в конце концов. Я сам иногда чувствую, что мне неудобно кому-то названивать, кажется, что ты кого-то потревожишь, и легче написать смску быстренько. Иногда ловишь себя на мысли, что ты куда-то бежишь, у тебя нет времени пообщаться с собственными детьми, спросить, как у них дела в школе», — поделился солист.

Не отстают в этом вопросе и преемники музыканта, а может быть, даже и преуспевают. Алексей отметил, что смс от детей с каждым разом становится короче, а иногда и вовсе отсутствуют знаки препинания.

Солист «Челси» осознает, что та романтика живого общения постепенно исчезает. Однако он уверен, что в мире все циклично, а значит, когда-нибудь люди обязательно вернутся к долгим разговорам и личным встречам.

«В конце концов, у нас по-прежнему есть книги, которые никуда не исчезли. И нужно прививать собственным детям желание и умение читать. Больше читать, больше изучать, больше погружаться, поменьше сидеть в гаджетах. В целом, выход всегда есть, и все в наших руках», — посоветовал Алексей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.