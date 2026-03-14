«Ком в горле»: Алексеев о съемках «Малыша» в Мариуполе

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Актер Иван Алексеев ощутил, как в горле встал ком, когда приехал в Мариуполь на съемки фильма «Малыш». Своими впечатлениями от пребывания в этом городе артист поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Малыш» с Глебом Калюжным в главной роли.

«Был только ком в горле при въезде в Мариуполь. <…> Ты когда вступаешь на эту землю и видишь разломанные, разбитые дома, ты все начинаешь чувствовать и понимать. <…> Ты понимаешь, что ты ходишь там, где погибали люди. Ну вы, наверное, понимаете, какое ощущение может быть внутри», — поделился Алексеев.

В основу фильма легла реальная история донецкого добровольца. Актерам на съемках помогали настоящие военные. Алексеев признался, что давно хотел примерить на себя роль солдата.

«Конечно же, это история, которая в дальнейшем будет в книгах также, в кино, а мы ее пишем, мы ее создаем, поэтому все для людей. Все искренне, честно и правда», — рассказал актер.

Военная драма «Малыш» рассказывает о жизни 18-летнего Димы из Донецка. По сюжету, потеряв отца, герой узнает, что его мать находится в плену в осажденном Мариуполе. Ради ее спасения парень записывается добровольцем в штурмовой отряд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актера Глеба Калюжного временно отпустили из воинской части, чтобы он представил зрителям военную драму «Малыш». Для Глеба этот фильм стал знаковым не только творчески, но и биографически. Всего через три дня после окончания съемок актер отправился на срочную службу в Семеновский полк.

