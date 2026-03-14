«Консультировался со мной»: боец СВО о работе с Калюжным в фильме «Малыш»

История трижды раненого молодого добровольца-рэпера из Донецка легла в основу военного фильма. Сам боец сыграл эпизодическую роль и помогал актеру вжиться в роль.

Над созданием военной драмы «Малыш» бок о бок работали актер Глеб Калюжный и ополченец из ДНР с позывным «Малыш» Павел Черток. Боец не только помогал артисту вжиться в роль, но и сам сыграл эпизодическую роль. Своими впечатлениями о съемках фильма Павел поделился в интервью 5-tv.ru на премьере фильма «Малыш».

«Как обыкновенный парень из Донецка я не мог в это поверить. Но, как говорится, чудеса случаются и вот эта аура восхищения очень быстро переросла в плодотворную работу», — рассказал ополченец.

По его словам, Глеб профессионал и отлично сам понимал, что и как ему делать. Если возникали какие-то сложности, Павел консультировал актера, и они вместе продумывали детали характера героя.

Боец находился не только за камерами, но и непосредственно на месте съемок — ему дали сыграть одного из бойцов отряда, в котором служил сам «Малыш».

«Это позволило мне как можно больше находиться на площадке и позволило приложить руку непосредственно к процессу. Я появился по типу камео. У нас в фильме есть „Малыш“, но настоящий „Малыш“ всегда где-то рядом», — поделился Павел Черток.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, съемки военной картины велись непосредственно в местах боевых действий — в Донецке, Мариуполе и в Крыму. Ради создания фильма Глеба Калюжного даже временно отпустили из воинской части.

По словам актера, работа над проектом принесла ему личностную трансформацию. Спустя три дня после завершения съемок он отправился на срочную службу в Семеновский полк.

