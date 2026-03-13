«Первый день химии»: возлюбленный Лерчек показал ее фото из больницы

Луис Сквиччиарини также опубликовал видео, в котором блогеру устанавливают порт в шею для введения препаратов.

Возлюбленный блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, показал фото с первого дня ее химиотерапии. Снимок Луис Сквиччиарини опубликовал в социальных сетях.

«Сегодня первый день химии», — написал Сквиччиарини.

У Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких. Она начала лечение в государственном онкологическом центре. По словам ее подруги Алины Акиловой, блогер страдает от невыносимых болей и призвала поклонников поддержать ее.

Состояние Чекалиной ухудшилось после того, как она две недели назад родила четвертого ребенка — сына от танцевального тренера Луиса Сквиччириани. Роды прошли тяжело: пара приехала на плановое УЗИ, но спустя 15 минут женщину отвезли в операционную. Врачи приняли решение о срочном кесаревом сечении, так как не было околоплодных вод — ребенок рисковал задохнуться еще в утробе.

Уже в роддоме врачей насторожило состояние плаценты. Ее дважды отправляли на гистологическое исследование, и оба раза анализы подтвердили наличие злокачественной опухоли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Артем Чекалин, вопреки юридическим ограничениям и статусу бывших супругов, оказывает всестороннюю поддержку блогеру Лерчек. Адвокат бизнесмена Сергей Гуров подтвердил журналистам, что Чекалин не остался в стороне от беды.

