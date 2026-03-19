«Не классика о 90-х»: тайна съемок семейной комедии «Дед Фомич»

Фото, видео: Евгений Мессман/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Роль об упущенном времени досталась Николаю Добрынину и Никите Кологривому.

В девяностые сломанные отношения еще было принято чинить, в отличии от нашего времени… К такому выводу пришли актеры в эксклюзивной беседе с корреспондентом 5-tv.ru во время съемочного процесса семейной комедии «Дед Фомич».

Мечты о том, чтобы переместиться в лихое прошлое, вероятно, посещали каждого, кто там не жил. Конечно, можно и сейчас примерить джинсы на картонке, девчонкам покрасоваться цветными колготками и пережженными волосами, а парням попробовать провернуть парочку хитрых схем, но все это — уже лишь визуальные отголоски ушедшей эпохи. Как минимум, у людей поменялись ценности и вкусы, а как максимум — походить по рынку, где лук продают за несколько копеек уже точно звучит, как сон при температуре 40.

«Я, как актриса очень чувствую эту эпоху, тоже когда-то одевалась на рынке, на картонке стоя… Боже, и ловлю себя на мысли: «Юль, у тебя такой гардероб большой, и ты как-то не очень радуешься этому». А тогда я так радовалась на картонке этим джинсам!» — рассуждает актриса фильма Юлия Афанасьева.

По сюжету, Афанасьева играет роль супруги Фомича в молодости. А главного персонажа поделили два актера — пенсионера Фомича мы увидим в исполнении заслуженного артиста России Николая Добрынина, а его же в образе молодого авантюриста сыграл Никита Кологривый.

Комедия разделена на две эпохи — 1990-е и наши дни. Юлия Афанасьева призналась, что ее героиня в лихие времена переживает тяжелое расставание с Фомичем из-за его лжи, забирает ребенка и, в конечном счете, умирает. По мнению актрисы, такая ситуация произошла из-за отсутствия разговора между мужем и женой. У него стрельнул бизнес, его кто-то подставляет, он постоянно пропадет, а его супруга живет в вечном неведении. Он авантюрист, который «живет сейчас», а она не умеет быстро справляться с обидами и его ритмом жизни.

Казалось бы, ситуация очень точно отражает современную реальность, но история же происходит в прошлом… Как говорят сами артисты, подобный случай больше исключение среди ценностных ориентиров 1990-х. Потому что чаще принято было чинить и сохранять, а не, уходя, сжигать все мосты. Да, эпоха перемен, безусловно, ломала моральные ориентиры в стране, но семьи были у людей последним «святым», на что покушаться было нельзя…

«Мы, на самом деле, показываем какую-то немножко современную историю… Сейчас же очень много разводов, да? А тогда институт брака был другой, и люди стремились сохранять отношения. И здесь у нас показана совершенно другая история… Она как женщина показала свое «фи» и ушла с детьми!» — говорит Юлия Афанасьева.

Сам же Никита Кологривый надеется, что у зрителя получится оправдать его героя, как это сделал он. Актер добавляет в защиту Фомичу, что ему придется пройти непростой пусть жизненных метаморфоз:

«Я думаю, в старости Фомич потеряет безудержное стремление не к тем вещам. То есть, он все-таки понимает, что семья — это важно. Все-таки стоит распределиться, а не выпрыгивать из головы, не видеть своих детей, свою жену…»

Никита Кологривый также добавляет, что деньги и успех, в конечном счете куда-то денутся. Ошибки шального прошлого заставляют в старости сожалеть Фомича об упущенном времени, которое можно было потратить на детей, жену и, возможно предотвратить отрицательные повороты судьбы.

На съемочной площадке главы об эпохе прошлого трудился над фильмом и популярный в России блогер из Конго Кадрол, он играет разводилу на рынке. Автор знаменитого хита «Сидим с бобром за столом» Slava Skripka написал новую композицию для фильма. Так что зрители смогут насладиться и нотками «качающей» современности, и тряхнуть стариной, любуясь раритетными кассетами, эстетикой рынка 90-х и разговорами тех времен.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.