Вы тоже «сумасшедший»? Что такое весеннее обострение и кто ему подвержен

Фото, видео: 5-tv.ru

Психолог рассказала, почему в этот период люди начинают вести себя странно, и дала несколько советов, как с ними общаться.

Весеннее обострение — что оно собой представляет? Действительно ли смена сезонов и теплые лучи весеннего солнца настолько сильно влияют на человека, что он может буквально сойти с ума? Психолог Наталья Панфилова в беседе с 5-tv.ru рассказала подробнее про природу данного явления и посоветовала, как «не поехать крышей» в этот период.

Весеннее обострение — что это вообще такое

Некоторые считают, что такое состояние можно наблюдать только у психически нездоровых людей, которые с приходом тепла вылезают из своей «берлоги» и творят разные странные вещи. На самом деле каждый из нас в разный период жизни может быть психически нестабилен из-за навалившихся на него проблем. Когда это бремя совпадает со сменой сезонов, то человек может действительно реагировать на все гораздо острее.

Организм буквально перестраивается под новый ритм жизни и вынужден держать в голове еще много разных дел. Конечно, человек стабильный, у которого в жизни все более-менее гладко, переживет это время гораздо легче, говорит психолог.

«На самом деле весеннее обострение касается, как правило, тех людей, у которых очень нестабильный период в жизни. Они боятся потерять работу, у них какие-то семейные скандалы, дети плохо учатся, не слушаются и так далее», — говорит эксперт.

Особенно непросто беременным и недавно родившим женщинам, у которых идет гормональная перестройка организма. Это довольно опасный период, так как женщина становится более тревожной и мнительной. Не обходит стороной весеннее обострение и мужской пол, у которых также может быть полно «загонов». В это время они тоже могут очень ярко реагировать на разные ситуации.

«Осенью природа готовится к зиме, световой день короче становится, организму тяжелее. А весной природа просыпается, наши гормоны тоже, и они требуют какой-то „движухи“. Но желательно, чтобы эта „движуха“ была со знаком „плюс“. Если человек начинает сомневаться, что это со знаком „плюс“, он начинает тревожиться, беспокоиться», — объясняет психолог.

Таким образом, весеннее обострение может сказаться на всех, у кого в жизни сейчас происходит что-то нестабильное внутри него.

Как выжить в этот период

Чтобы минимизировать пагубное влияние этого периода, стоит соблюдать базовые принципы. Это общеизвестные рекомендации, без выполнения которых тяжело функционировать любому человеку. Например, хороший сон. Без этого пункта состояние организма точно не будет улучшаться. Плюс ко всему, у человека повышается тревожность. При этом, как отмечает психолог, нужно выстроить именно режим сна: всегда высыпаться и ложиться в определенное время.

«Сон — это одно из лучших лекарств для стабилизации нашей психики. Если у человека хронический недосып, то абсолютно точно как-то аукнется», — говорит Панфилова.

Если вы просто будете соблюдать график сна, то вы гораздо легче войдете в летний ритм, добавляет эксперт. Но в случае, если что-то не получается сделать, то не стоит паниковать, накручивать себя и бросать затею. Не стоит думать, что у вас не получится перестроиться на новый график, если не смогли сразу. Со временем организм может адаптироваться под новые условия, так что нашему организму иногда надо просто дать время.

Но Панфилова предупреждает: если что-либо вас беспокоит дольше месяца, то это уже плохой признак, и стоит начать разбираться с этим вопросом со специалистом.

Кроме того, после зимы нам всем, скорее всего, может не хватать витаминов — и после зимнего периода и вообще в целом. В современном мире у людей на самом деле гораздо больше стрессовой нагрузки из-за сидячего образа жизни. Из-за этого также начинает страдать и наш обмен веществ. Казалось бы, по сравнению с прошлым веком наше питание в разы улучшилось и стало разнообразнее. Но в то же время оно стало и более вредным из-за добавления ГМО.

Чтобы понять, что требуется именно вашему организму, необходимо сдать анализы. Тогда будет ясно, каких витаминов не хватает. Также врач даст рекомендации по питанию. Например, витамины группы B помогают переживать стрессы. Если у вас с этим проблемы, то в анализах может не хватать, в частности, этих витаминов.

«Если начать бесконтрольно принимать витамины, то можно только навредить», — предупреждает эксперт.

Также не стоит забывать о физических нагрузках. Можно начать с небольших получасовых прогулок после работы.

«Двигаться нашему организму полезно, и не на беговой дорожке у себя на балконе или в спортклубе, а вот именно пройтись по весеннему воздуху, который, как правило, еще очень свежий, потому что никакой пыли нет», — объясняет эксперт.

Как защититься от тех, кто уже подвергся обострению

Если кто-то в вашем окружении с приходом весны стал вести себя странно, то стоит помнить несколько рекомендаций для того, чтобы не ухудшить ситуацию. Любое неосторожное слово может лишь больше расстроить человека и сделать его состояние еще более нестабильным. Тогда хуже будет уже всем вокруг. Прежде всего, психолог советует «не нагнетать жути». Если вы начинаете паниковать и спрашивать, что же с человеком происходит, то можно еще больше «нагрузить» его.

«Когда мы общаемся с близкими людьми, и они подпитывают, поддерживают нашу тревогу, сомнения, что „все пропало“, то это ужас ужасный», — говорит психолог.

Не стоит также такому человеку советовать «выпить таблетки», чтобы прийти в себя, так как подобные слова не являются поддержкой. В данном случае работают обычные советы: «давай лучше ты сегодня выспишься, а завтра будет другой день» или «давай пойдем с тобой прогуляемся, может, так тебе станет легче».

Дело в том, что человеку нужны какие-то ориентиры, которые создают внутреннюю мотивацию и настраивают организм на то, чтобы искать выход из этой ситуации, а не бегать по кругу с вопросом: «что же мне делать?! Все пропало!»

Очень здорово, когда в семье есть более стабильный партнер, который сможет «заземлить» и прервать этот порочный круг тревоги. Если же человек моментально присоединяется к этой панике и начинает тоже себя накручивать и считать, что «все пропало», то напряжение удваивается.

«В период весеннего обострения нужно с близкими и родными быть более сдержанным, спокойным и не погружаться в панику», — говорит эксперт.

Особенно на это остро реагируют дети, ведь для них родители — оплот стабильности, спокойствия и безопасности.

«Если родители начинают паниковать, то ребенок начинает болеть, будет подхватывать какие-то вирусы на ровном месте. Потому что, если действительно сильный стресс и внутренняя паника, то иммунитет тоже может на это отреагировать. Стресс — это вообще химическая реакция, и организм, как может, пытается его купировать, и, соответственно, на что-то другое ему может не хватить сил», — говорит психолог.

Таким образом, родителям всегда стоит помнить об этом, так как от них напрямую зависит чужая жизнь. Не стоит позволять панике и стрессу разрастаться.

Также психолог отметила влияние стресса на похудение. Если женщина хочет сбросить лишние килограммы, но каждый день подвергается стрессу, то ничего не получится. Даже если килограммы уйдут, то это временно. Женский организм так устроен, что при сильном стрессе он начинает, наоборот, накапливать жиры. Таким образом наше тело готовится к любым неприятностям: голод, война и так далее. У мужчин это работает немного иначе.

Ранее 5-tv.ru писал, что назван самый доступный метод диагностики аллергии. Врач отметила, что более сложные и дорогостоящие исследования не всегда клинически оправданы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.