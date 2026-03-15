Маленькие шаги к большой цели: как радоваться жизни без лишних усилий

Глобальные поиски предназначения — не лучшее хобби.

Поиск смысла жизни не должен превращаться в недостижимую философскую миссию, а может стать результатом внедрения простых привычек в повседневную рутину. Об этом сообщает The Guardian.

Директор Лаборатории дизайна жизни Стэнфордского университета Билл Бернетт утверждает, что современное общество находится в состоянии «кризиса смысла» из-за упадка традиционных институтов, таких как религия и крепкие общинные связи.

Дополнительное давление оказывают последствия пандемии, экономическая нестабильность и развитие искусственного интеллекта, заставляя людей чувствовать себя потерянными. Однако эксперт подчеркивает, что наполнить жизнь значимостью можно уже сегодня, не прибегая к радикальным переменам или увольнениям.

Бернетт и его коллега Дэйв Эванс в своей новой книге предлагают использовать «дизайнерское мышление» для решения экзистенциальных проблем. Они выделяют четыре столпа осмысленного существования: удивление, поток, последовательность и сообщество.

По мнению авторов, важно «снизить планку» и перестать гнаться за самоактуализацией по Маслоу, которая часто оказывается недоступной. Вместо этого они советуют практиковать самотрансцендентность — способность замечать красоту в мелочах, например, в общении с внуками или в цветении растения.

«Смысл жизни — это большой философский вопрос, и мы не философы. Но мы можем помочь вам получать больше смысла от жизни или жить более полноценно», — отметил Бернетт.

Для достижения состояния потока эксперты рекомендуют полностью концентрироваться на рутинных делах, таких как нарезка овощей или медленная прогулка, исключая любые отвлекающие факторы.

Другим важным аспектом является достижение когерентности, когда действия человека полностью соответствуют его внутренним ценностям. Часто кризис идентичности наступает из-за того, что карьера или отношения были выбраны под влиянием чужих ожиданий.

Чтобы восстановить внутренний компас, Бернетт предлагает регулярно отвечать на три вопроса: что происходит в жизни сейчас, что для вас значит работа и в чем заключается ценность бытия.

Также критически важно наличие «формирующего сообщества» — группы единомышленников из двух-пяти человек, которые поддерживают друг друга в стремлении к аутентичности.

Авторы резюмируют, что смысл — это не разовое достижение, а непрерывный процесс, который начинается с простого желания сделать свой сегодняшний день немного лучше.

