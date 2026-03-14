Высота сугробов в Подмосковье за сутки уменьшилась на десять сантиметров

Высота снежного покрова в Московской области за последние сутки снизилась на четыре-десять сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его данным, наибольшая высота сугробов в регионе сохраняется в поселке Черусти. Там снежный покров достигает 55 сантиметров, уменьшившись за сутки на четыре сантиметра. Наиболее заметное сокращение зафиксировали в Клину — высота снега там сократилась сразу на десять сантиметров и теперь составляет около 20 сантиметров.

В самой столице процесс таяния проходит медленнее. Как уточнил синоптик, на базовой метеостанции города ВДНХ за минувшие сутки высота снежного покрова уменьшилась лишь на один сантиметр и утром составила 39 сантиметров. Этот показатель примерно на 20% превышает климатическую норму для середины марта.

«На других метеостанциях мегаполиса снег убывает более заметно — на два-три сантиметра за сутки», — уточнил эксперт.

Леус пояснил, что погодные условия в столичном регионе 13 марта формирует северная периферия антициклона. Осадки в течение дня не прогнозируются, а солнечная погода способствует дальнейшему повышению температуры воздуха.

