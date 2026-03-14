Из жертвы в спасатели: мужчина получил ожоги 70% тела и стал пожарным

Он обрел смысл жизнь, когда ему было труднее всего.

Американец Терри Маккарти прошел путь от жертвы несчастного случая до работы пожарным. Теперь мужчина рискует жизнью ради других. Его историю рассказало издание The Guardian.

Трагедия произошла в 1992 году в штате Невада, когда шестилетний Терри оказался в эпицентре пожара. Огонь вспыхнул из-за неосторожного обращения его братьев с керосином.

Пламя охватило 73% тела Терри, что привело к ожогам третьей и четвертой степени. Спустя годы изматывающего лечения и борьбы с общественным неприятием, в возрасте 25 лет он принял волевое решение поступить в пожарную академию. Тогда мужчина перестать чувствовать себя беспомощной жертвой обстоятельств.

Во время обучения Маккарти столкнулся с серьезным психологическим испытанием, когда в охваченной огнем комнате на него нахлынули детские воспоминания.

«На меня снизошло озарение. Впервые я понял, что все в моих руках. Я включил шланг», — вспоминает он переломный момент своей подготовки.

После успешного окончания курсов Терри работал в пожарной части Сиэтла, где занимался тушением возгораний автомобилей и мусорных баков.

Он признается, что служба подарила ему чувство принадлежности к чем-то большему и возможность обучать детей правилам безопасности. Информирование помогает предотвратить подобные трагедии в будущем.

В дальнейшем жизненный путь привел Маккарти к работе в некоммерческой организации, помогающей детям с термическими травмами по всей стране. Сейчас он трудится специалистом по поддержке людей с ментальными проблемами и зависимостями.

Несмотря на успешную карьеру и личное счастье, Терри все еще надеется отыскать соседа, который спас его в день пожара. Мужчина накрыл его спальным мешком.

Сейчас американец живет в Спокане с невестой и ребенком. Терри считает, что именно решимость пойти в пожарную охрану помогла ему обрести внутреннюю силу и устойчивость.

